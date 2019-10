BGD: SNS organizovao performans „Đilasov putujući cirkus“

BEOGRAD – Srpska napredna stranka organizovala je danas u Knez Mihajlovoj ulici performans koji su nazvali „Đilasov putujući cirkus“ , čiji je cilj kako je objasnio pedsednik GO SNS Aleksandar Mirković da se kroz jednu interaktivnu igru „prođe kroz sve afere koje je iza sebe ostavio“ nekadašnji gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.

Igra je predstavljena tako da građani mogli da vrte „točak nesreće“ i zavisno od toga gde se on zaustavi dobijaju fiktivne vaučere na iznos koji je navden kao „cena“ afera koje pripisuju Đilasu.

„Iza sebe je ostavio brojne afere, a mi želimio da podsetimo samo na neke od njih. I naši građani će biti u prilici da kada zavrte točak nesreće dobiju vaučer na kome se nalazi određena cifra. Da li je to 25 miliona evra koje Dragan Đilas ima samo u nekretninama, da li je to 630 evra za koliko je zadužio svakog građanina Beograda, da li je to šest miliona evra koje je proneverio u aferi Bulevar kralja Aleksandra ili u aferi podzemni kontejneri“, rekao je Mirković.

On je dodao da građani Beograda imaju pravo da znaju kako je Đilas trošio njihove pare i gde su one završavale i najavio da će SNS nastaviti dar bori za interese građana Beograda i Srbije i da neće prestati da postavljaju pitanja kako su se i Đilas, Vuk Jeremić i Boris Tadić obogatil.

Cilj je, navodi Mirković, da se skrene pažnja da li je tim ljudima nije stalo do Srbije već isključivo, kako kaže, do njihovih ličnih interesa i da se opet vrate na vlast kako bi mogli da nastave da se bogat.

(Tanjug)