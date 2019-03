BEOGRAD – U centralnim i južnim delovima Srbije danas će biti oblačno, ujutro i pre podne mestimično sa kišom i snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Na severu zemlje biće umereno oblačno i suvo. Uveče i noću doći će do razvedravanja. Vetar će biti umeren i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 3 C, najviša od 4 C na jugu, do 10 stepeni na severu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)