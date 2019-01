Đukić Dejanović: Nastavićemo da podstičemo rađanje

BEOGRAD – Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović obišla je danas bebe koje su rođene u porodilištima u Beogradu u novoj 2019. godini i poručila da će država nastaviti da podstiče rađanje.

„Novorođene bebe daju lepu nadu za 2019. godinu. Očekujemo da će pronatalitetna politika naići na veće razumevanje svih koji mogu da podstaknu rađanje“, rekla je Đukić Dejanović nakon obilaska porodilišta u Beogradu i dodala da joj je zadovoljstvo što nova godina počinje vestima da se rađaju zdrave bebe i da su mame zadovoljne i srećne.

Đukić Dejanović je obišla porodilišta u KBC Zvezdara, GAK-u u Višegradskoj, Narodnom frontu, bolnici Dragiša Mišević i KBC Zemun i kratko razgovarala sa mamama koje su se porodile posle ponoći.

„Porođaji su protekli u najboljem redu i bebe su dobile odlične ocene. Tako da su prve ocene za Srbiju iz porodilišta takođe odlične“, kazala je Đukić Dejanović.

Govoreći o populacionoj politici, Đukić Dejanović je kazala da će izmene Zakona o finansijskoj podrči porodicama sa decom, koji je oštetio pojedine porodilje i trudnice, biti u skupštinskoj proceduri početkom godine.

Navodeći da je zakon, čija je primena počela od 1. jula 2018, predvideo neuporedivo veća davanja države porodicama sa decom i obuhvatio najveći broj žena, Đukić Dejanović je rekla da je komisija analizirala svaki pojedinačni slučaj i da je ocenjeno da ipak postoji prostor da se neka rešenja poboljšaju.

Predloženo je da zakon bude izmenjen u tri segmenta i da se porodiljska nadoknada obračunava drugačije kod žena koje imaju velike plate, zatim onih koje su radile manje od šest meseci i kod žena koje su tek počele da rade i morale su na bolovanje.

„Ocenili smo da žene koje imaju velika primanja kad odu na trudničko bolovanje ili na bolovanje zbog nege deteta treba da dobijaju više od tri prosečne plate. Žene koje su radile manje od šest meseci, u prva četiri meseca imaju nešto manja primanja i to se mora ispraviti. I treća kategorija su one žene koje su se zaposlile, u istom mesecu zatrudnele i iz zdravstvenih razloga morale otvoriti bolovanje. Sva davanja se inače računaju na prethodni mesec, a one ga nemaju, pa smo predložile da i one imaju određena primanja“, kaže ministarka.

Dodaje da o tim izmenama treba da raspravlja i vlada, te da će nakon toga predlog zakona otići pred poslanike u Skupštinu Srbije.

Đukić Dejanović kaže da zakon ne predviđa mogućnost retroaktivne primene, tako da već oštećene porodilje neće moći da dobiju naknadu za to, ali da postoji sugestija poslodavcima i lokalnim sredinama da u budžetima planiraju davanja za svako novorođeno dete i za svaku trudnicu.

Kaže i da će država raditi na što većem usklađivanju rada i roditeljstva.

„Mi u Srbiji vidimo roditelje kao nekoga ko radi, zarađuje, obezbeđuje egzistenciju svojoj porodici, deci i sebi i mislimo da usklađenost roditeljske obaveze i radnih obaveza, a u dogovoru sa poslodavcima, treba da bude na višem nivou“, ističe ministarka.

U GAK-u u Višegradskoj posle ponoći je rođeno sedam beba, prva se rodila devojčica Iskra, teška 3.160 grama i dugačka 50 centimetara, dok je tokom poslednjeg dana u 2019. i posle ponoći rođeno ukupno 13 beba.

Direktor Ginekološko akušerske klinike u Višegradskoj Aleksandar Stefanović kaže da su dežurne ekipe tokom novogodišnje noći imale pune ruke posla.

Klinika je tokom prethodne godine imala veliki broj porođaja, ali, kaže Stefanović, mora još da se radi na pronatalitetnoj politici.

„Ne možemo da očekujemo efekte preko noći, ali važno je da smo počeli da radimo na pronatalitetnoj politici“, poručuje direktor GAK.

Direktor kaže i da je GAK u prethodnoj godini imala i više od 7.000 operacija, 80.000 pregledanih pacijenata i 5.000 malih intervencija.

Šef dežurne ekipe u novogodišnjoj noći u KBC Zvezdara doktor Boris Vraneš kaze da je novogodišnja noć za njih bila zanimljiva i radna.

Posle ponoći su rođene dve bebe, dok je poslednjeg dana prošle i prvog dana nove godine rođeno ukupno 11 beba.

„To je značajan broj za bolnicu ove veličine. Sve je dobro prošlo, bebe i mame su dobro, to je najvažnije. Ušli smo u Novu godinu srećni, zadovoljni i pomalo umorni“, kaže doktor Vraneš.

(Tanjug)