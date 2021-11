Dr Kon pred sednicu Kriznog štaba: Tražićemo zatvaranje i celodnevne propusnice

Sednica Kriznog štaba biće održana danas u 15 časova i 30 minuta. Epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda i član Kriznog štaba doktor Predrag Kon navodi da Medicinski deo Kriznog štaba insistira da odluka o produženju raspusta, oko koje su saglasni, treba da bude doneta istovremeno sa restrikcijom u smislu smanjenje kontakata i izvan škola.

„Mi smo utvrdili da se prvenstveno uliva virus u škole, on se vraća i nazad, ali je neophodno onda smanjiti frekvenciju kontakata i izvan škole“, rekao je epidemiolog za RTS.

„To je ono što smo od početka tražili – to je da bude 10 dana zatvaranja u smislu skraćenja radnog vremena i da rade samo objekti za hranu, lekove i gorivo i to da ide paralelno sa raspustom“, dodaje on.

Smatra da je upravo sada trenutak za to, kao i da je apsolutni minimum uvođenje kovid propusnica 24 sata.

„To bi kao što smo ranije govorili trebalo da ide nakon deset dana zatvaranja, da bi se obezbedilo da se to potpuno kontroliše“, navodi Kon.

Sada je već uhodano važenje kovid propusnica od 22 sata, ističe Kon, i razmišljanje da se pređe na 24 sata je potpuno logično.

„To je ono što ja očekujem da će danas ozbiljno da se raspravlja, jer mi ne možemo da očekujemo ozbiljne rezultate ako ne zatvorimo i jednu i drugu stranu“, poručuje Kon.

Ističe da bi produženje raspusta trebalo da ide sa zatvaranjem na deset dana i da ne zna da li će to biti usvojeno, ali da će Medicinski deo Kriznog štaba to tražiti.

„Mi na tome insistiramo, jer jedino tako će moći da se vidi ozbiljan pad broja novozaraženih posle tih desetak dana. U ovom trenutku sama mera zatvaranja škola može da da neki rezultat, ali on će biti daleko manje efikasan i vidljiv bez svih mera zajedno“, objašnjava Kon.

Ako se produži raspust, a ne bude uvedeno ograničeno radno vreme, to će dovesti do brojnih putovanja.

„Jasno je to, ali brojna putovanja sa eventualnom 24-časovnom kovid propusnicom je jedna priča, a druga je bez toga. Drugo, sve ovo vreme koje se dobija tih desetak dana neće imati nekog efekta ozbiljnijeg osim tog pada koji je vrlo značajan ako ne povećamo vakcinaciju“, naglašava Kon.

