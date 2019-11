Građani za sada više za to da se Stari savski most premesti u „Ušće“

BEOGRAD – U anketi o sudbini Starog savskog mosta, objavljenoj na sajtu Grada Beograda, do sada je učestvovalo oko 6.000 građana od kojih je veći broj glasao za predlog da taj most bude premešten u park „Ušće“, a da se izgradi novi pešačko-biciklistički most koji bi povezivao Novi Beograd i Adu Ciganliju.

Tu varijantu je podržalo oko 3.500 građana, precizirao je za Tanjug glavni urbanista Beograda Marko Stojčić i pojasnio da ona podrazumeva da se Stari savski most premesti u park „Ušće“ i da taj prostor postane kulturno mesto i sećanje na most, obzirom na njegov značaj u istorijskom smislu, a da ispod mosta budu novi kulturno-komercijalno-turistički sadržaji.

(Tanjug)