Kancelarija za IT i eUpravu: Od danas počinje primena informacionog sistema e-Inspektor (VIDEO)

U Srbiji od danas počinje primena novog informacionog sistema e-Inspektor koji će omogućiti transparentnost u radu inspektora, povećati njihovu efikasnost i smanjiti korupciju u toj oblasti, izjavio je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

„Od 1. januara kreću četiri pilot inspekcije u sistemu e-Inspektor – sanitarna, tržišna, inspekcija rada i upravna inspekcija. Savremeni srpski inspektor 2019. godine na teren odlazi ne sa papirom i olovkom, nego sa lap topom, mobilnim internetom i kvalifikovanim elektronskim sertifikatom“, kazao je Jovanović u intervjuu agenciji Beta.

On je naveo da je zadatak Kancelarije da u junu u ovaj sistem uvede još 32 inspekcijske službe, dok će preostalih pet biti uvedene do kraja 2019. godine.

„Na kraju godine očekujemo potpuno informatizovan rad svih inspektora u Srbiji“, rekao je Jovanović i podsetio da u inspekcijskim službama radi više od 6.000 inspektora.

Prema njegovim rečima, do sada je obuku prošlo nešto više od 800 inspektora iz četiri inspekcije koje će prve početi rad u novom sistemu.

„E-Inspektor će omogućiti transparentniji rad i smanjiće korupciju. Inspektori će biti efikasni, ali će i dražava prvi put moći da koordinira rad različitih inspekcija što do sada nije bio slučaj, a i bolje će iskoristi kapacitete inspekcija“, kazao je Jovanović.

Kako je istakao, danas počinje da radi i jedinstven elektronski sistem lokalnih poreskih administracija koji je namenjen gradjanima i privredi, jer je omogućeno da na portalu lpa.gov.rs i gradjani i privreda prvi put vide sve svoje poreske obaveze u Srbiji, da podnesu poresku prijavu.

Jovanović je kazao da bi preko tog portala od 1. februara trebalo da bude omogućeno i plaćanje poreza.

„Najznačajnije je što će privredni subjekti moći da sve svoje poreske prijave podnose preko ovog portala što do sada nije bilo moguće. To je bio težak posao ukoliko su imali nepokretnosti na više različitih opština“, rekao je direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu.

On je najavio i da će u 2019. biti digitalizovano 100 najčešćih administrativnih procedura za pravna lica, od 2.500 popisanih, u okviru projekta e-Papir koji su pokrenuli Ministarstvo privrede i Republički sekretarijat za javne politike.

„To znači da će pravna lica na jednom mestu imati spisak svih 2.500 administrativnih procedura, a da će onih 100 najčešćih moći da završe preko interneta bez potrebe da idu na šalter. Ambicija je da se u narednih nekoliko godina digitalizuju sve administrativne procedure za pravna lica“, rekao je Jovanović.

Očekuje se, kako je naveo, da će digitalizacija tih procedura pozitivno uticati na rad kompanija i povećanje bruto domaćeg proizvoda, odnosno na povećanje atraktivnosti zemlje za dolazak stranih investitora.

Govoreći o IT prekvalifikacijama, koje je sprovodila Kancelarija za IT i eUpravu, on je naveo da je u toku analize prijavljenih na treći krug konkursa i da će uskoro krenuti obuke odabranih.

„U IKT sektoru u Srbiji trenutno radi oko 45.000 ljudi. U 2017. godini izvoz je bio oko 900 miliona evra, u 2018. je dostigao oko 1,2 milijarde, kazao je Jovanović, ali je naveo da je Vlada Srbije svesna da domaćem tržištu nedostaje oko 15.000 IT stručnjaka zbog čega je i sproveden niz projekata, medju njima i prekvalifikacija, kako bi se nadoknadio njihov manjak.

U prva dva kruga prekvalifikacija, koje je za nezaposlene sprovodila Nacionalna služba za zapošljavanje, prošlo je 800 kandidata uz, kako je kazao, deset puta više prijavljenih od broja raspoloživih mesta.

Jovanović očekuje da se će do sredine leta biti završen treći krug prekvalifikacija, koju za ljude koji već rade sprovodi Kancelarija za IT i eUprvu, nakon čega će se razmatrati pokretanje još jednog kruga prekvalifikacija.

Kao jedan od projekata koji se uspešno završio u 2018. naveo je ukidanje korišćenja pečata za privredu od 1. oktobra, gde je Kancelarija uz pomoć kontakt mejla ukidanje.pecata@gov.rs, pomagala privrednicima da na terenu nemaju prepreka u primeni tog propisa.

„Najviše je bilo primedbi na poštanskog operatora i rad nekih telekomunikacionih provajdera i banaka koji su u poslovanju sporadično nastavili da traže pečat privrednim subjektima. Veoma smo brzo reagovali i to menjali na terenu, opominjali i sad već vidimo da je broj žalbi koje dolaze u kontakt centar opao“, rekao je Jovanović agenciji Beta.

(Beta)