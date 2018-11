Ne pomažu apeli i večeras gori u Pomoravlju

JAGODINA – Unatoč apelima vatrogasaca, policije, lokalne samouprave i poljoprivrednih stručnjaka, ne smanjuje se broj požara na otvorenom u Pomoravskom okrugu.

Večeras gore ostaci kukuruzovine i visoka suva trava kod sela Mijatovac kod Ćuprije, u Majuru kod Jagodine, njive kod Svilajnca… Dim se vidi na desetak mesta.

U Vatrogasnom spasilačkom bataljonu u Jagodini, rečeno je Tanjug da je u oktobru bilo više od 300 požara, u proseku svaki dan deset, a u odnosu na iste mesece prošle godine više od 3,5 puta.

Najviše požara bilo je na otvorenom i na području Jagodine, Ćuprije i Paraćina.

Materijalna šteta nije mala kako direktna tako i indirektna a kazne za one koji izazivaju požar su od 10.000 do 50.000 dinara za fizička lica i do milion dinara za pravana lica, potsećaju vatrogasci i policija.

Pored toga što je zakonm zabranjeno spaljivanje, ovakav način uklanjanja biljnih ostatak „nema nikakvu opravdanost ni u ekološkom ni u agrotehničkom smislu jer se uništva prirodni ekosistem, gubi organska

hranljiva masa i zagađuje životna sredina a ugroženi su ljudi i imovina“ stoji u apelu lokalne samouporave u Jagodini.

Savetodavalac za ratarstvo Poljoprivredno savetodavne stručbe službe za Pomoravski okrug u Jagodini Milanka Miladinović, u tekstu objavljenom juče u nedeljniku „Novi put“ u Jagodini, ističe da je „paljenje žetvenih ostatak najlošiji način njihovog uklanjuanja“.

Ona potseća da od ovakvih požara, „svake godine u Srbiji izgori više stotina hektara obradivih površina i više stotina hektara šuma, a uzrok požarima je najčešće ljudski faktor, odnosno nekontrolisano

paljenje žetvenih ostataka“.

Samo paljenje „nema ni jednu korisnu svrhu i ide na štetu poljoprivrednika, a može se nabrojati bezbroj negativnih posledica“, ističe Miladinović.

Ona podseća i da „izazivanje požara je tri godine pasivnog statusa za poljoprivredno gazdinstvo, jer takvo ne može ostvariti ni jednu posticajnu meru od Ministarstva poljoprivrede“.

