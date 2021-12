Odbornici o muralu Ratku Mladiću, Ranku Paniću. . .

BEOGRAD – Odbornici Skupštine grada Beograda, tokom današnje sednice, raspravljali su o pitanju nadležnosti za uklanjanje murala Ratku Mladiću na Vračaru, ali i inicijativi da Ranko Panić koji je nastradao tokom demonstracija 2008. godine dobije ulicu u glavnom gradu Srbije.

Zoran Vuletić iz Građanskog demokratskog foruma upitao je kada će biti uklonjen mural Ratku Mladiću na uglu Njegoševe ulice i do kada će, kako tvrdi, „gradska vlast da toleriše postojanje murala osuđenom ratnom zločincu“.

Kada je reč o inicijativi da Ranko Panić dobije ulicu, Vuletić je „zamolio“ da se, kako je naveo, ne zloupotrebljava smrt čoveka koji nije stradao u, kako kaže, atentatu bivšeg režima, već pre svega zbog politike devedesetih godina koja je „uništila naše društvo i državu, pored država koje je uništila u okruženju“.

„Ranko Panić…“, nastavio je Vuletić svoje izlaganje za govornicom, a u tom trenutku mu je predsednik gradskog parlamenta Nikola Nikodijević isključio mikrofon uz obrazloženje da je bezobrazan i zato što zloupotrebljava institut postavljanja odborničkog pitanja.

„Vaša politka je tužna, sramna i to je verovatno razlog zašto se nećemo družiti sledeće godine, neće vas izabrati niko. Sram Vas bilo da tako govorite o ubistvu jednog čoveka. On nije stradao, on je ubijen“, naglasio je Nikodijević.

U diskusiju se uključio i zamenik gradonačelnika Goran Vesić koji je rekao da je Ranko Panić izgubio život na ulicama Beograda i ukazao na to da je Srbija danas jedna od retkih zemalja u Evropi u kojoj policija dozvoljava demonstracije, čak i neprijavljene.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je smrt Ranka Panića nešto što svi moraju da poštuju.

„To je čovek koji je hteo da izrazi svoje mišljenje mirnim demonstracijama, a izgubio je život i mislim da je krajnje nepotrebno i kontraproduktivno uopšte pričati o tome“, kazao je Radojičić.

Odgovarajući na pitanje u vezi sa muralom Ratku Mladiću, Vesić je kazao da je uklanjanje murala u nadležnosti Opštine Vračar, a ne Grada.

„Grad nema nikakvu nadležnost, tako da pitanje meni i Radojičiću nije upućeno na pravu adresu. Opština Vračar je sprovela postupak u septembru prošle godine i donela rešenje kao i da je u pitanju bilo koji drugi mural“, kazao je Vesić i dodao da je rešenje dostavljeno stambenoj zajednici koja je trebalo da ga izvrši, a kako to nije učinjeno, to je uradila Opština.

Zatražio je da se ta tema ne politizuje i da se od murala ne pravi politika jedne države jer se time nanosi dodatna šteta državi.

„Ne može mural da bude politika jedne države“, istakao je Vesić.

Nikodijević je istakao da se ne može govornica Skupštine koristi za političke govore, a Radojičić da se po pitanju murala radilo u skladu sa procedurama i da je cilj da se duhovi devedesetih godina ne javljaju ponovo.

„Razumem da naši neprijatelji žele da to ispolitizuju, ali mislim da to nije u našem interesu. Niko od nas nije za bilo koji zločin“, naveo je Radojičić.

Ističe da se ne može politika jedne države poistovećivati sa jednim muralom, ali da je očigledno to pokušaj.

Šef odborničke grupe SNS Aleksandar Mirković, u izjavi novinarima, obavestio je javnost da će odbornici SNS već u toku dana potpisati inicijativu da Ranko Panić dobije ulicu, te da će to učiniti i pojedini funkcioneri u gradskoj vlasti.

Ocenio je da je i ta tema u jednom delu ispolitizovana tokom obraćanja predstavnika opozicije.

„Mogli ste da čujete skaredne komentare da on nije ubijen u atentatu i da možda ne bi trebalo da dobije ulicu. Mislim da je to skaredno i da čovek koji je ubijen na ulicama našeg grada samo zato što je mislio drugačije ili zato što mu nije dozvoljeno da prošeta, ubijen policijskom čizmom i žalosno je što neki danas pokušavaju da relativizuju njegovo ubistvo i smrt“, kazao je Mirković.

(Tanjug)

