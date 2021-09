JAGODINA – Na pijacama u Jagodini, ali i u celom Pomoravlju ovih dana najveća je potražnja za ajvarskom paprikom, krastavcima kornišonima, patlidžanom, karfiolom…

Prepune tezge crvene se od paprike i visokih cena, pa se tako paprika na dzakove prodaje po cenu od 70 do 160 dinara, kornišoni do 70, karfiol 200, a paradajz je od 80 do 160 dinara.

(Tanjug)

