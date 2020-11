BEOGRAD, 29. novembra (Tanjug) – U Srbiji se danas tokom dana očekuje oblacno i hladno vreme, mestimicno s kisom i susnezicom, na planinama sa slabim snegom, saopštio je Republičcki hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab do umeren, uglavnom severni i severozapadni. Najniza temperatura od -3 do 3, najvisa u vecini krajeva od 1 do 5, u Timockoj Krajini oko 7 stepeni.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.