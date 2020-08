Sutra delovi Čukarice i Starog grada bez vode

BEOGRAD – Zbog radova na vodovodnoj mreži na opštini Čukarica sutra, osam do 18 sati, bez vode će biti potrošači u delu naselja Cerak oivičenom ulicama Dimitrija Avramovića, Vladimira Rolovica i Ratka Mitrovića.

Istog dana,na opštini Stari grad će zbog prevezivanja kućnih priključaka na novopoloženu vodovodnu mrežu, od sedam sati do ponoći bez vode biti potrošači u ulicama Cara Dušana (neparna strana, od Dubrovačke do Kneginje Ljubice), Kapetan-Mišina (od Strahinjića Bana do Visokog Stevana) i Milorada Gavrilovića.

(Tanjug)

