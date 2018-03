Tortura nad Srbima u Mitrovici nije poslednje što smeraju Albanci… (video)

Incidenti u Kosovskoj Mitrovici ne bi trebalo da utiču na budući dijalog Beograda i Prištine, smatraju sagovornici emisije Sputnjik intervju general-major u penziji Mitar Kovač i Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka. Oni ipak ukazuju da su slični incidenti u narednom periodu veoma mogući.

Za incident u kojem su pored novinara i građana povređeni i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i srpski ministar poljoprivrede u kosovskoj vladi Nenad Rikalo, Surlić kaže da prikazuje jednu neozbiljnu politiku prema Srbiji, srpskom narodu, pitanju pregovora i daljoj budućnosti i statusu Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija.

„Takvo ponašanje kosovskih vlasti nije poslednji u nizu događaja i u narednom vremenu možemo da očekujemo slične provokacije radi miniranja pregovaračkog procesa i prisiljavanja Srbije da prihvati kao gotovo realno stanje nezavisnost Kosova i Metohije“, rekao je Surlić.

Za njega je to i jedan čin pokazivanja neprimerene sile i želja da se stavi do znanja kako oni imaju neprikosnovenu vlast na terenu, a sa druge strane da se ponizi i predstavnik Srbije.

„Ipak to ne vodi ničemu, samo obesmišljava proces pregovora. Da je Kosovo u jednoj sjajnoj političkoj situaciji na međunarodnom planu, ne bi zavisilo upravo od dijaloga sa Beogradom i međunarodna zajednica takođe ne bi uključivala Beograd i Srbiju u proces dijaloga. Tako da koliko god da mi sa naše strane ističemo da nam je potreban dijalog i razgovor tako je i kosovska strana svesna da njihova politička, međunarodna budućnost zavisi pre svega od toga koja je to konačna reč Beograda“, kaže Surlić.

Govoreći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, Kovač kaže da bi najbolje bilo kada bi se oni vratili pod okrilje Ujedinjenih nacija i da se u pregovore uključe i druge velike sile iz međunarodne zajednice, pre svega Rusija i Kina.

„Ukoliko i dalje budemo razgovarali samo sa predstavnicima Evropske unije mi idemo ka daljem pritisku za priznavanje faktičkog stanja, odnosno takozvane realnosti i donošenja obavezujućeg sporazuma koji bi bio suštinsko priznanje Kosova i Metohije, a ne samo formalno i to do onog nivoa da se ne protivimo učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije“, rekao je Kovač.

On smatra da je Srbiji nakon takve strategije NATO-a, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, a koju sprovodi Evropske unije, neophodno da pronađe način da preko saveznika i partnerskih zemalja pregovore vrati pod okriljem UN.

„Uz Peking i Moskvu to bi sigurno dovelo do nekog objektivnog rešenja, ne bih licitirao koje je to rešenje, ali kako god biće objektivnije i neće voditi u nezavisnost Kosova, već će voditi kompromisu između velikih sila, a samim tim između albanskog i srpskog naroda“, rekao je Kovač.

Za Kovača je Vučićeva poruka da neće dozvoliti prištinsku „Oluju“ racionalno razmišljanje, ali ističe da Srbija, u vojnom smislu, to sigurno neću dozvoliti. On smatra da ni Albanci neće sebi dozvoliti da idu u iskušenje koje bi se završilo katastrofalno i po jednu i po drugu stranu.

Surlić nije hteo da predviđa negativni scenario i ističe da je naš prioritetni nacionalni interes da Srbi opstanu na Kosovu i Metohiji i da se formira Zajednica srpskih opština.

„Važno je da Srbi na KiM imaju, u političkom smislu, teritorijalnu autonomiju koja će im obezbediti sigurnost, i svi naši napori trebalo bi da budu usmereni ka tome“, rekao je Surlić

Dodao je i da mi ne možemo da biramo međunarodnu zajednicu, ali da možemo da pokušamo da utičemo na njihove stavove i svakako da zahtevamo bolji status za Srbe na Kosovu.

„Nikakva ’Oluja‘ ne može da se desi bez neke posebno provokativne aktivnosti i sa jedne i sa druge strane. U Mitrovačkom dvoru jeste bio incident koji budi pažnju i unosi nemir kod stanovnika na Kosovu i Metohiji, ali uz koordinaciju i Beograda i Prištine trebalo bi da shvate da Srbi i Albanci moraju da dođu do istorijskog kompromisa, sporazuma i da ne budu moneta za potkusurivanje velikih svetskih sila“, kaže Surlić.

Na pitanje da li je sada trenutak za istorijski sporazum Surlić je rekao da ako postoji iskrena spremnost, takav dogovor bi mogao da bude postignut u narednih pet godina.

