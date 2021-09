U ponedeljak isključenja struje u više gradskih opština

BEOGRAD – U ponedeljk, 20. septembra, zbog radova na elektrodistributivnoj mreži bez električne energije ostaće potrošači u više beogradskih opština, saopštila je danas Elektrodistribucija Srbije.

Bez struje će od 8.30 do 12 ostati potrošači u opštini Stari grad, u ulici Tadeuša Košćuškog od brojeva 90 do 96 i broj 63, kao i Dunavski kej 2 do 8a.

Od 8.30 do 14 sati bez struje će biti stanovnici Mirijeva u ulici Šejkina 35e, Čukarice u ulicama Blagoja Parovića, Kneza Višeslava, Petra Lekovića i u Žarkovu u ulici Olimpijskih igara 14.

Na Novom beogradu bez struje će od 8.30 do 10.30 ostati građani Bulevara Arsenija Čarnojevića od 38 do 46, a od 11 do 13 stanoivnici ulica Aleksinačkih rudara 15-17, Bulevar Nikole Tesle 44-52C i Trešnjinog cveta 1a.

Na Vračaru će u periodu od 9 do 16 sati bez struje biti potrošači u Avde Karabegovića 2-4F/8,1-5F/8, Braće Radovanovića 4-10,5, južni Bulevar 70-74, 80-57 i maksima Gorkog 40G.

U naselju Batajnica isključenja su planirana od 9.30 do 14 sati u ulicama Drage Mihajlovića 60-80 i 55-79, Iriškoj, Kralja Stefana Tomaša, Posavskoj i Vojačkoj ulici.

Od 8 do 15 sati bez električne energije ostaće i potrošači u Sopotu, u ulicama Dragomira velikića 25 i Vase Čarapića 4a, 8a-10b, 14-18, 30, 80a, 1-3a.

(Tanjug)

