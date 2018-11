Vesić: Na Trgu pronađeni ostaci Virtemberške kapije

BEOGRAD – Na Trgu Republike su tokom rekonstrukcije pronađeni ostaci Virtemberške kapije, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

„Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda nam je juče popodne zvanično dostavio svoje nalaze. Ostaci kapije koji su nađeni na Trgu Republike ostaci su Virtemberške kapije, ne Stambol kapije“, rekao je Vesić za RTS.

On je dodao da je to je kapija koja je podignuta za vreme austrijske vladavine nad Beogradom od 1717. do 1739. godine.

