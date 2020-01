Za dve nedelje razrada 43 mere grada protiv zagađenja

BEOGRAD – Svi nadležni sekretarijati, preduzeća i ustanove u naredne dve nedelje napraviće konkretne petogodišnje planove, iz svoje nadležnosti, za sprovođenje VEĆ DONETIH mera za smanjenje zagađenja u Beogradu, dogovoreno je danas na sastanku u Starom dvoru, kojim je predsedavao zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

„To znači da će građani biti upoznati kada će koja mera biti sprovedena, u kojoj godini, koliko će to koštati i kakve ćemo efekte imati od tih mera“, rekao je Vesić novinarima nakon prvog radnog sastanka u vezi sa sprovođenjem 43 konkretne mere za smanjenje zagađenja, koje je Grad Beograd usvojio.

Kako je dodao, za dve nedelje će izaći sa jasnim planom u kome će svi znati šta će se i u kom trenutku u narednih pet godina raditi kako bi se smanjilo aerozagađenje.

Vesić je naveo da će Grad dati dodatne stimulacije, odnosno odreći se dela prihoda kako bi mere protiv zagađenja bile efikasnije.

To, pojasnio je, znači da će Grad do kraja godine usvojiti poreske olakšice za one koji budu ulagali u energetsku efikasnost.

„Osim toga, pripremićemo program smanjenja cene za priključenje na toplovodnu mrežu, stimulisati one koji grade zgrade tako što će, ukoliko ulažu u energetsku efikasnost, biti oslobođeni plaćanja participacije za priključak na toplovodnu mrežu, pod uslovom da dokažu da su taj novac uložili u energetsku efikasnost grada. Takođe, postavljaćemo punjače za električne automobile…“, naveo je Vesić.

Istakao je da Beograđani zaslužuju da imaju čist vazduh i dodao da narednih pet godina neće biti lake.

„Mere će koštati, ali na ovaj način ulažemo ne samo u naše životno okruženje, već u budućnost generacija koje će živeti posle nas u Beogradu i zato je ovih pet godina ključno za razvoj prestonice“, rekao je Vesić.

Naveo je da će se svake dve nedelje sastajati sa predstavnicima preduzeća i sekretarijata i kontrolisati kako se mere sprovode jer mu je to, kako je rekao, lično važno.

Dodao je da Beograd nije jedini grad koji sprovodi ovakav plan i kao primer naveo Peking koji je pre nekoliko godina završio svoj petogodišnji plan smanjenja zagađenja.

„Od jednog od najzagađenijih gradova na svetu došli su u situaciju da budu grad koji ima prihvatljiv vazduh za građane. I drugi gradovi su to radili, i Beograd će to sprovesti i Beograđani će živeti u čistom okruženju“, istakao je Vesić.

Naveo je da obaveštavanje građana mora da bude efikasnije jer, dodao je, građani treba da znaju koje mere će biti sprovedene.

„Obaveštavaćemo ih, takođe, o dinamici sprovođenja tih mera“, naveo je Vesić.

Građani treba da znaju i kakvo je zgađenje u svakom trenutku u gradu, rekao je i dodao da je jedna od predviđenih mera da se u okviru vremenske prognoze uvek emituju informacije o zagađenju.

„Zamolili smo kompanije koje imaju elektronske bilborde u Beogradu da, pored temperature, emituju i kakvo je zagađenje“, rekao je zamenik gradonačelnika.

Naveo je i da će u okviru projekta „Pametan grad“ postojati novih 245 mernih stanica i aplikacija gde će građani u svakom trenutku znati kakvo je zagađenje u svakom delu grada jer, kako je dodao, ako je Beograd, na primer, zagađen u Bulevaru despota Stefana to ne znači da je zagađen na Košutnjaku ili Novom Beogradu.

„Na taj način ćemo zajedno sa građanima u ovoj velikoj bici za čist Beograd pobediti i Beograd će biti čist grad“, zaključio je Vesić.

(Tanjug)