Za uvođenje IT odeljenja zainteresovana 71 gimanzija u SRB

BEOGRAD – Za uvođenje novih IT odeljenja do sada se zainteresovala 71 gimnazija u Srbiji, rekao je danas pomoćnik ministra prosvete za digitalizaciju u prosveti i nauci Saša Stojanović.

On navodi da će učenici osmog razreda moći da se prijave za IT odeljenja od 11. do 14.maja, dok će 3.juna polagati prijemni ispit iz matematike.

(Tanjug)