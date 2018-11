Završena rekonstrukcija pruge Požarevac-Majdanpek

BEOGRAD – Rekonstrukcija 90 kilometara pruge Požarevac – Majdanpek završena je danas, a istovremeno je pušten saobraćaj za teretne vozove, saopštila je „Infrastruktura železnice Srbije“.

Kako se navodi, pruga je rekonstruisana u predviđenom roku, i osposobljena za brzinu od 80 kilometara na sat u putničkom, odnosno 60 kilometara na sat u teretnom železničkom saobraćaju, kao i za osovinsko opterećenje od 22 i po tona po osovini.

„Srbija Voz“ će redovan putnički železnički saobraćaj na relaciji Požarevac – Majdanpek – Zaječar uspostaviti od 1. februara iduće godine, do kada će pripremiti neophodan broj dizel motornih vozova za organizovanje saobraćaja na ovoj pruzi.

Putnički železnički saobraćaj između Požarevca i Majdanpeka biće tada ponovo uspostavljen nakon pet i po godina, a vreme putovanja putničkih vozova između ova dva grada sa nekadašnjih pet sati biće smanjeno na 90 minuta.

Radovi na rekonstrukciji ove pruge su započeli 21. maja 2018. godine u železničkoj stanici Požarevac, a rok za njihov završetak bio je 180 dana.

„Infrastruktura železnice Srbije“ remont ove pruge realizovala je u sopstvenoj režiji, odnosno sopstvenom mehanizacijom i kadrovima, u okviru projekta obnove regionalnih pruga u Srbiji.

Vrednost radova koje je realizovala „Infrastruktura železnice Srbije“ iznosi oko 11 milijardi dinara.

Na devedeset kilometara pruge između Požarevca i Majdanpeka je i 76 putnih prelaza, 20 mostova i 10 tunela, uključujući i najteži tunel na deonici Požarevac – Babušinac, dugačak 975 metara.

Pruga Požarevac – Majdanpek pre remonta bila je u izuzetno lošem stanju. Pruga je jednokolosečna i izgrađena 1938. godine.

Do sada su na ovoj pruzi remontovane samo pojedine njene deonice, u ukupnoj dužini od oko 40 kilometara i to još 1991. godine. Pedeset kilometara ove pruge nikada nije remontovano i brzina vozova bila je samo od 10 do 20 kilometara na sat, a na preostalih 40 kilometara pruge između 20 i 50 kilometara na sat, uz malu osovinsku nosivost pruge od svega 16 tona po osovini. Zbog ovakvog stanja pruge, putnički vozovi između Požarevca i Majdanpeka poslednji put prošli su ovom trasom 20. juna 2013. godine.

(Tanjug)