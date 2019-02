100-tinama hiljada milja od sporazuma, Albanci simuliraju stvarnost

MINHEN – Beograd i Priština su stotinama hiljada milja daleko od sporazuma, a kosovski Albanci simuliraju nekakvu realnost koja ne postoji, a dobar deo međunarodne zajednice se pravi da to ne vidi, utisak je koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić stekao iz niza razgovora i kontakata sa zvaničnicima u Minhenu, tokom konferencije o bezbednosti.

„Neko nije potpuno iskren“, rekao je Vučić novinarima i dodao da zapravo nije razočaran, iako, možda, tako zvuči, jer, kaže, nije ni očekivao suštinski drugačiji pristup od zemalja koje su priznale kosovsku nezavinost.

„To je pomalo neverovatna istuacija, moram da priznam da je moguće da ja, iako imamo kontakte sa svima, da ili nešto ne razumem ili neko nije potpuno iskren“, rekao je.

Svi govore, objasnio je, o potrebi ukidanja taksi na robu iz Srbije, ali, konstatuje, taklse i dalje postoje.

„Jedino što smo čuli ovde po tom pitanju je – „hvala vam, Srbi, što ne uvodite recipročne mere“, preneo je predsednik Srbije.

„Ali, to ne može doveka da traje. Srbije time nije ništa dobila“, dodao je Vučić.

Što se tiče kosovskih Albanaca, oni, kaže predsednik Vučić, izvode već mesecima trik – Haradinaj merama stiče unutrašnju popularnost, a Tači obezbeđuje međuanarodnu podršku tako što govori kako ćemo postići sporazum za tri, za šest meseci, samo što nismo…

Zašto to rade, jasno je, kaže predsednik – ako sporazuma ne bude, Albanci će reći da su govorili o sporazumu, a da su Srbi protiv, jer sve vreme govore da je sporazum daleko i da ga neće biti, št, istakao je Vučić, i jeste istina.

„Stotinak hiljada milja smo daleko od bilo kakvog sporazuma“, kaže Vučić, a sve ostalo je, prema njegovom utisku, simuliranje u kojem učestvuje i deo međunarodne zajednice, koji i u Minhenu otvara prostor delegaciji Prištini, u kojoj ima izuzetno mnogo ljudi, koji okolo lobiraju i pričaju svoju priču.

Vučić kaže da je ovu sliku preneo i šefovima nemačke i ruske diplomatije, Hajko Masu i Sergeju Lavrovu, kao i ostalim zvaničnicima, uključujući MOgerini, američkopm senatoru Ronu Džonsonu i ostalima, sa kojima je razgovarao u Minhenu i kojima je izneo poziciju Srbije.

Vučić, koji će danas popodne na jednom panelu sučeliti stavove sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem, kaže da je to gotovo neverovatno u kom broju su u Minhenu prisutni predstavnici Prištine, koji očito imaju neograničena sredstva za ovakva lobiranja, a koji su izgubili svaku vrstu pristojnosti i diplomatske kulture, a neki, poput Ukrajinaca, im organizuju radne ručkove sa uticajnim političarima.

Kosovskih Albanaca ima u Minehenu, kaže Vučić, izvinjavajući se na izrazu, kojim ne želi ništa ružno da kaže, „kao kusih pasa“ i da jedino od njega beže, dok sve ostale hvataju „kao lasom“ po hodnicima.

„Ne možete da se okrenete, a da ih ne sretnete po hodnicima“, dodao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na platformu za pregovore koju je vlada u Prištini usvojila i posledila skupštini, a po kojoj Srbija treba sa svim njihovim zahtevima da se saglasi, i da ih prizna, i da uđu u UN, a mi da dobijemo Tribunal koji će suditi Srbima i da Priština prizna Beograd.

„Ljudi, jeste li ludi, jeste li bunike jeli? Da se Srbija saglasi sa svim tim, da mi vama sve to izglasamo, da uđete UN, da vas lepo priznamo a da ono što mi dobijemo bude da Priština prizna Beograd i mi treba da budemo srećni?“

Mrtvi hladni to govore, mrtvi hladni to rade, to im je paltforma, ističe Vučić.

Srbija želi kompromisno rešenje, ali sam uplašen, kaže Vučić, jer mi se čini da njima na proleće mogu da padnu na pamet još neke groznije ideje.

„Ako oni ovde ne zarezuju nikoga, došli ljudi imaju svog posla da kažu kako su mnogo jaki. . . . Šta da na to kažete? Da li Srbiju mozda poštuju nešto više? Pa, poštuju, ali moram da priznam, mi na kraju moramo da regujemo na sve ono što Albanci rade“, zaključio je Vučić.

