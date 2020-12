13 prirodnih katastrofa koje su uzdrmale svet u 2020. – a nisu korona

Kao da pandemija virusa korona nije dovoljna, na našoj planeti tokom 2020. godine dogodilo se nekoliko velikih prirodnih katastrofa. Među njima se posebno ističe njih 13 kojim je 2020. godina pokazala svoj gnev.

Od zemljotresa, preko ogromnih požara, do vulkanskih erupcija i uragana, na stotine ljudi izgubili su živote i domove zbog ovih prirodnih katastrofa, piše „Lajvsajens“.

Jedan od najjačih zemljotresa u 2020. dogodio se 28. januara na Karibima. Epicentar potresa jačine 7,7 stepeni bio je na 120 kilometara od Kube, niko nije poginuo, ali je bilo materijalne štete, a potres se osetio od Majamija do poluostrva Jukatan u Meksiku.

Vulkan Tal probudio se prvi put posle 40 godina 12. januara. Stub dima koji je izbacio bio je visok čak 14 kilometara, a pepeo je dospeo na udaljenost od čak 160 kilometara od njega. Evakuisane su na hiljade ljudi, a život je izgubilo 39 ljudi. Većina od bolesti izazvanih stresom i neadekvatnom zdravstvenom brigom u kolektivnim smeštajima.

A building that collapsed during the January 2020 Turkey earthquake, which occurred in one of the high strain zones. Credit Photo courtesy Roger Bilham, University of Colorado Licence type All Rights Reserved pic.twitter.com/MCFCcWwoKc

Tursku provinciju Elazig pogodio je zemljotres od 6,7 stepeni 24. januara. Poginula je 41 osoba, više od 1.000 je povređeno, srušene su na stotine kuća. Spasioci su danima tragali za ljudima zatrpanim u ruševinama.

Početkom godine, više šumskih požara spojilo se u megapožare u australijskim državama Viktorija i Novi Južni Vels. Spaljeno je 12 miliona hektara, poginulo 33 ljudi i više od milijardu životinja.

Jak zemljotres, magnitude 7,4, uzdrmao je provinciju Oaksaka u Meksiku 24. juna. Šteta je bila ogromna, a poginulo je 10 ljudi.

Najjači zemljotres ove godine dogodio se na Aljasci i imao je snagu od 7,8 stepeni. Srećom, epicentar je bio u zoni koja gotovo da nije nastanjena, pa nije bilo žrtava. Izdato je i upozorenje na cunami, zbog čega je evakuisan veliki broj ljudi, ali se ni on srećom nije dogodio.

Ogromni požari pogodili su Kaliforniju tokom leta, gde je izgorelo 1,65 miliona hektara, uništeno više od 10.000 objekata i poginulo 33 ljudi. Bilo je potrebno tri meseca da budu obuzdani i bili su najveći u istoriji, otkako se takvi podaci beleže.

Nije samo Kalifornija bila rekordna u SAD kada su požari u pitanju. Otprilike u isto vreme izbio je i ogroman požar u Koloradu. U roku od samo nekoliko meseci bila su tri velika požara, od koji je najveći u avgustu, kada je izgorelo više od 80.000 hektara, što je takođe najviše u istoriji te američke države.

Turska je u 2020. posebno bila na udaru zemljotresa. U oktobru se dogodio i potres u Egejskom moru u blizini Izmira, jačine sedam stepeni. Poginulo je 117 osoba u Turskoj i dve u Grčkoj, a povređeno više od 1.000 ljudi.

Ove godine zabeležen je rekordan broj uragana. Bila je četvrte kategorije i teško je pogodila Srednju Ameriku, gde je život izgubilo 150 ljudi, a šteta je procenjena na 7,2 milijarde dolara.

Jota je bila najjači uragan ove godine, pete kategorije. Pogodio je u novembru Karibe i Srednju Ameriku, koja se oporavljala od prethodnog uragana Eta. Poginulo je 45 ljudi, dok se desetine vode kao nestale.

The people in the boat are trying to escape the Stromboli volcano eruption in Italy on Nov. 16.

The black you see is pyroclastic flow; a wave of super-hot gas, ash, rocks, & mud that is rushing down the slope of the volcano & once it hits the water it will increase in speed. pic.twitter.com/68nMpvMUuh

— Ellie Jingle Bellie (@A_Dixie_Girl) December 21, 2020