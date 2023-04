Abazović: CG je daleko od grčkog scenarija, OB bi pomogao u rešenju radne snage

PODGORICA – Predsednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović tvrdi da Crnoj Gori ne preti bankrton, da je daleko od grčkog scenarija i da u državnom trezoru trenutno ima 270 miliona evra i nikad bolju naplatu i realizaciju budžeta.

Abazović je rekao da bi inicijativa Otvoreni Balkan pomogla u rešavanju problema radne snage, jer bi ljudi iz regiona lakše i bez barijera dolazili do sezonskog posla u Crnoj Gori.

“To je stvar ekonomske prirode. Isto je kao za diplome i škole, tako funkcioniše i EU”, kazao je Abazović.

“Nakon povećanja zarada od oko 20 odsto sve se odvija redovno i idemo u susret rekordnoj sezoni. Jedini cilj ove kampanje je da, ako dođe do promene vlasti da uzmemo neki ogroman kredit od milijadu evra, a za to nam treba neka podloga”, rekao je Abazović.

Ako, kaže, budemo imali kontinuitet građani će imati i redovna primanja.

“Cilj je da ove godine uvećamo BDP, biće izazovno”, kazao je Abazović i dodao da je Crna Gora daleko od grčkog scenarija.

Abazović je gostujući u Jutarnjem programu TVCG rekao da je saglasan da vanredni parlamentarni izbori treba da budu održani, ali da nije važno kada će to biti.

“Mi smo odblokirali Ustavni sud, ali Ustavni sud nije odblokirao sam sebe”, kaže premijer.

Njegov stav i poziv izabranom novom predsedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću je da po stupanju na dužnost predsednika povuče ukaz o raspuštanju Skupštine bio vezan za pravni poredak u Crnoj Gori.

“Mislim da legitimni predsednik, uz konsultacije sa svim paralamentarnim opcijama treba da odredi datum izbora. Ostajem pri stavu da je to najlegitmnije i jedino prirodno rešenje. Ako se to ne desi nikakav problem nije. Onda, Milatoviću niko od pravnika koji se javljaju, ne mogu da ospore da raspusti paralment kad god to bude hteo”, naveo je Abazović.

Na pitanje da li će njegova GP URA na vanredne izbore izaći samostalno ili u koaliciji, Abazović nije odgovorio direktno, ali je poručio da ima afirmativan stav prema ideji da sa Demokratama grade evropski i centristički blok.

“Mi očekujemo da se nastavi naša politika koja je pobedila i preplavila Crnu Goru. To je politika za građansku, evropsku i ekološku državu”, kazao je Abazović.

(Tanjug)

