Abazović: Đukanović ima rok 20 dana da poruši nelegalno građene objekte

PODGORICA – Predsednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović saopštio je danas da je za predsednika Crne Gore Mila Đukanovića pitanje „šta je gradio na divlje“ i istakao da on ima rok od 20 dana da poruši nelegalno podignute objekte i tako pomogne građevinskoj inspekciji.

Abazović je to kazao odgovarajući na pitanja novinara nakon potpisivanja Memoranduma za valorizaciju Aero parka Berane.

„Preduzeli smo veliku akciju rušenja nelegalnih objekata širom Crne Gore. Juče su rušeni objekti u Utjehi. Biće takvih intervencija i u drugim delovima države. Rušili smo baze za nelegalnu eksploataciju šljunka. Mene ljudi imenom i prezimenom ne interesuju. Da li je vlasnik objekta Milo Đukanović, Dritan Abazović ili ne znam ko“, rekao je Abazović.

Inspekcija, kaže, mora da postupa u skladu sa zakonom.

„Šta je čekala do sad, nije pitanje za mene. Sve što sam našao, pokušao sam u najbržem roku da rešim. Računajući i korumpirane ljude unutar javne administracije. Da je donela Rešenje pre izbora predsedničkih, rekli bi namerno zbog predsedničkih izbora. Sad pre parlamentarnih. Mi smo svaka dva mjeseca u izborima“, kazao je premijer.

Primetio je da ništa ne bi moglo da se radi ako bi se vodilo tom logikom.

„Pitanje nije za vladu, niti za Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja. Pitanje je za Đukanovića šta je gradio na divlje“, rekao je Abazović.

On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara zašto se do sada čekalo na Rešenje Urbanističko-građevinske inspekcije da Đukanović sruši svoje nelegalne objekte u Kočanima kod Nikšića, kao i da li to ima veze sa predstojećim izborima (parlamentarni izbori 11. juna), te da li će se tako postupiti i u slučaju bivšeg predsednika Opštine Budva Marka Carevića.

Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na čijem čelu se nalazi ministarka Ana Novaković Đurović, donela je juče Rešenje kojim se naređuje odlazećem predsedniku Milu Đukanoviću da poruši dva nelegalno izgrađena objekta u KO Kočani u Nikšiću.

„Đukanoviću se naređuje da poruši nelegalno izgrađene objekte u Kočanima, u suprotnom će to učiniti država“, navodi se u rešenju u kojem je naznačen rok za izvršenje naredbe u trajanju 20 dana od dana prijema Rešenja.

Ako Đukanović ne sruši objekte u predviđenom roku to će učinjeti država o njegovom trošku.

Abazović je novinarima u Beranama kazao da Đukanović ima 20 dana da nelegalne objekte ukloni i na taj način pomogne građevinskoj inspekciji.

„Da ne izlazimo na teren i rušimo. Ima mogućnost da sam to ukloni kao neko ko je sad odgovoran građanin“, rekao je Abazović, prenele su podgoričke Vijesti.

(Tanjug)

