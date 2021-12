Abazović: Mislim da Đukanović više neće voditi DPS

PODGORICA – Potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović izjavio je danas da je uveren da će predsednik DPS-a Milo Đukanović napustiti tu funkciju.

Upitan kako do saradnje sa DPS-om, Abazović je kazao da što se njega tiče Đukanović odlazi.

„On odlazi, da li će da ode u prvom kvartalu naredne godine ili kasnije to je manje bitno. Mnoge partije su promenile rukovodstvo, ja sam siguran da će i DPS to uraditi. Ako oni misle da treba da držimo tenziju i idemo u dalju polarizaciju, mislim da se to neće desiti“, naveo je Abazović.

On je u emisiji „Načisto“ na TV Vjesti rekao da misli da Đukanović više neće voditi DPS.

Abazović je istakao da je najpozitivnija stvar nove vlade to što u Crnoj Gori više nema nedodirljivih, a da ga najviše brine previše podela u društvu i nedostatak konsenzusa.

Upitan da li očekuje da će novoizabrani Tužilački savet problematizovati ulogu i poziciju glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, Abazović je kazao da bi sve osim toga bilo iznenađenje.

„Ne aludiram niti očekujem da oni slušaju ovu emisiju, ali ako nisu spremni da sagledaju odgovornost ljudi na rukovodećim pozicijama ne znam zašto smo menjali zakon i Tužilački savet. Zadovoljan sam odabirom ljudi. Mislim da je ovo trebalo da se završi 31. jula, šta ćete u Crnoj Gori sve dolazi sa ehom. Ali ovi ljudi moraju da postave nove okvire. Ne može se desiti da tužioci dobijaju i dalje najbolje ocene. Sve što treba da uradi TS je da zajedno sa tužiocima nađu model kako će se sagledavati rad i šta su prioriteti“, naveo je Abazović.

Upitan da li je svestan da u politici nema besplatnog ručka, shodno njegovom putu u Dubai koji mu je platio vlasnik Porto Montenegra, Abazović je kazao da ne deli taj stav.

„Mislim da je taj ručak i ta formula, plaćena i da je plaćena u korist građana Crne Gore. Jedan od vlasnika Porto Montenegra je nekoliko puta želeo da se sastane sa čelnicima vlade. Vlada Crne Gore i moj kabinet su otvoreni za sve. Rekao sam nekoliko puta da sam raspoložen da se vidim. Nakon što sam dva puta odbio termine za zvaničnu posetu, jednom zbog Cetinja drugi put zbog druge stvari, rekao sam da ću nakon lokalnih izbora pokušati da izdvojim vreme. Otišao sam, bio na radnom ručku. Ako je tu napravljen prekršaj srpeman sam i da platim kaznu ako to ASK utvrdi“, naveo je Abazović.

On je kazao da se nije sretao sa predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem ni u Dubaiju ni u Podgorici.

Dodao je da s njim nije razgovarao uopšte o modalitetima rešenja krize i eventualnoj smeni vlade.

„Ne spadam u grupu političara koji nisu spremni da pričaju sa svojim neprijateljima. Ako treba da sednem sa Đukanovićem oko državnih stvari ja sam tu. Najmanje što možete kao odgovorni političari je da komunicirate o temama od društvenog značaja. Kada je reč o izjavama predsednika DPS-a tumačim ih u kontekstu političkih zbivanja. Mnogi su govorili da će 13. decembra pasti vlast, znao sam da se neće desiti i nije se desilo”, naveo je Abazović.

Napominje da se politička kriza mora rešiti, da se mora napraviti stabilna većina i da se vidi status aktuelne vlade.

„Moje je kao političara i kao lidera jedne od partija većine da napravim pritisak na javnost za neke važne stvari. Rekao sam da ako se ne usvoji budžet ova vlast je pala. Kada je reč o političko klimi koja može da vodi u stabilnost, rekli smo da želimo da pravimo ekspertsku vladu nakon izbora“, kazao je potredsednik crnogorske vlade.

Komentarišući to što je parlament izglasao interpelaciju za tri ministra i upitan da li se slaže s ocenom da je vlada time „odsvirala svoje“, Abazović je kazao da su interpelacije poraz.

„Bilo je juče lepih stvari, ali stvar sa tri interepelacije za mene je poraz. Premijer je rekao da neće da potpiše interpelacije, ali je za mene to značajan novi politički momenat. Ja pred tim ne mogu da zatvaram oči. Možda sam i ja jedan od onih koji nema podršku u parlamentu. Ako 41 poslanik ne želi da budem potpredsednik vlade, onda ja ne treba da budem potpredsednik”, precizirao je Abazović.

Dodao je da za njega vlada nije „odsvirala svoje“, ali da bi svi trebalo da se zapitaju nakon izglasavanja interpelacije da li imaju podršku.

(Tanjug)

