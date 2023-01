Abazović o troškovima boravka Đukanovića u Sent Moricu

PODGORICA – Predsednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović komentarisao je danas troškove obezbeđenja predsednika države Mila Đukanovića, rekao je da se znaju procedure praćenja štićenih ličnosti i da to nije nešto što je neuobičajno.

„Sad da li je to smisleno u ovom vremenu raditi je pitanje za one ljude koji to praktikuju. Lično to ne praktikujem… U svakom slučaju obezbeđenje prati predsednika države (Đukanovića), a on neka odgovori da li je logično da se spava u hotelima gde noćenje košta po nekoliko hiljada evra. Ako smatra da je smisleno i to je poruka za građane“, naveo je Abazović, prilikom posete Aerodromima Crne Gore, prenele su podgoričke Vijesti.

Abazović je to rekao odgovarajući na pitanje novinara o nedavnom boravku Đukanovića sa suprugom Lidijom i dva službenika Uprave policije koji ga obezbeđuju od 30. decembra do 7. januara u luksuznom hotelu Grand Hotel des Bains Kempinski u švajcarskom mondenskom odmaralištu Sent Moric.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su Vijestima saopštili da su troškovi po osnovu službenog putovanja njihovih službenika iznosili preko 11 hiljada evra. Troškove obezbeđenja štićenih ličnosti snosi država.

Na pitanje da li je bilo sastanaka o formiranju koalicije sa Pokretom Evropa sad ili Demokratama, Abazović je rekao da se razgovara sa svim političkim subjektima.

„Nekad je ta komunikacija na zavidnom nivou, a nekad nije. Mi komuniciramo sa svim političkim subjektima. Ja nemam dodatni komentar vezan za to. To što neki drugi subjekti najavljuju, to je pitanje za njih… Nemam ništa protiv, svako neka radi na način koji misli“, kazao je Abazović.

