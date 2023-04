Abazović: Postavljam logična pitanja na koja niko nema odgovor

PODGORICA – Predsednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović kaže da nije rekao da je protiv vanrednih parlamentarnih izbora i da nije problem da se 11. juna ide na izbore, već da, kako kaže, postavlja logična pitanja na koja niko nema odgovor.

„Kad Ustavni sud neće da zaštiti pravni poredak, onda to moramo mi da činimo”, poručio je Abazović, koji je predložio stavljanje van snage ukaza koji je uoči predsedničkih izbora doneo Milo Đukanović.

Reagujući na izjavu funkcionera Pokreta Evropa sad, pravnika Andreja ilovića da je zahtev da se stavi van snage ukaz aktuelnog predsednika države o raspuštanju Skupštine i raspisivanju izbora veliko nepoznavanje prava i ustavno pravnog sistema Crne Gore, Abazović kaže da neće govoriti o pravnom neznanju Milovića.

„Ja samo postavljam logična pitanja na koja niko nema odgovor. Ustavni sud nije se odredio ni za, ni protiv. Milović kaže da vrlo teško Jakov Milatović može da stavi van snage ukaz o predsedniku, ne kaže ne može. Neka se pozove na član 92 Ustava bilo koji pravnik, ako to može da radi Milo Đukanović, onda to može i Jakov Milatović. Ako hoćemo da uvedemo sistem autokratije u Crnoj Gori, neka to kažu pravnici…Činjenica je da kad se neko uzrujao, onda znate da ste pogodili žilu i za mene nema iznenađenja”, rekao je Abazović, preneo je portal RTCG.

