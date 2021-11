Advokat oružarke sumnja da je neko podmetnuo prave metke

LOS ANĐELES – Advokat oružarke, koja je kontrolisala oružje na setu filma „Rast“ (Rđa), sugerisao je danas da je neko namerno stavio metak u pištolj koji je koristio Alek Boldvin kada je slučajno ubio na snimanju direktorku fotografije Halinu Hačins i ranio režisera Džoela Souzu koji je stajao iza nje.

Advokat Džejson Bouls je rekao da je njegov klijent Hana Gutjerez Rid izvukla municiju iz kutije za koju je bila uverena da sadrži samo lažne metke koji nisu mogli da se ispaljuju, prenosi Rojters.

On je još naveo da misli da je mogučhe da je neko namerno stavio prave metke, koji liče na čorke, u kutiju.

„Plašimo se da je to moglo da se desi ovde, da je neko nameravao da sabotira ovo snimanje bojevom municijom namerno postavljenom u kutiju sa lažnom municijom“, rekao je advokat u emisiji „Dobro jutro Ameriko“ na ABC televiziji.

On je dodao da ne tvrdi da je neko imao nameru da dođe do tragedije i ubistva, ali smatra da je moguće da je neko želeo da uradi nešto kako bi izazvao bezbednosni incident na setu i da veruje da se to i dogodilo.

Upitan ko bi namerno postavio bojevu municiju sa lažnim mecima, Bouls je u emisiji na NBC-u rekao da veruje da bi to mogla biti osoba koja želi da poruči da je nezadovoljna ili nesrećna.

„A znamo da su nezadovoljni ljudi otišli sa seta prethodnog dana“, rekao je on.

Policija je saopštila da je poznati glumac Alek Boldvin 21. hicima iz scenskog pištolja usmrtio snimateljku i direktorku fotografije Halinu Hačins i ranio reditelja Džoela Sozu na snimanju filma Rast u američkoj državi Novi Meksiko.

Pomoćnik režisera Dejv Hols rekao je Boldvinu da je pištolj bezbedan za upotrebu, a advokat oružarke je rekao da je Gutijerez proverila pištolj pre nego što ga je dala Holsu.

Prema detaljima iz policijske istrage, pištolj je sadržao prave metke u trenutku kada je iz njega ispaljeno.

Glumac Alek Boldvin pre početka snimanja vežbao je sa pištoljem kada je on opalio.

Pre snimanja kamermani su napustili film kako bi protestovali zbog dugog radnog vremena i drugih uslova rada kojima su bili nezadovoljni, saopštile su vlasti u Santa Feu.

(Tanjug)

