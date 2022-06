AfD i Levica: Kosovo stvorilo presedane

BERLIN – Dva kršenja međunarodnog prava, bombardovanje bivše SRJ i jednostrano proglašena nezavisnost Kosova, stvorili su presedane, čije posledice se vide danas, ocenili su poslanici Levice i desničarske “Alternative za Nemačku” (AFD) na današnjoj sednici Bundestaga u raspravi o produženju mandata nemačkim vojnicima u misiji Kfor.

Poslanik AfD-a Markus Fronmajer rekao je da misija Kfor predugo traje – 23 godine i da izneti argumenti za njegovo produženje mogu pravdati ostanak za stalno.

“Ako je jedna misija bure bez dna onda treba jednom shvatiti kada mora biti kraj. Nemačka je Kosovu dala pomoć u visini od 464 miliona evra, i obećala daljih 72 miliona evra”, dodao je on.

Fronmajer je ukazao da je, kako je naveo, doskorašnji predsednik Kosova Hašim Tači negovao odlične veze sa organizovanim kriminalom, a sada je osumnjičen za ratne zločine pred sudom.

“Kosovo ostaje visokokorumpirana zemlja u razvoju”, konstatovao je on.

Ukazao je da je misija Kfor uspostavljena kako bi se sprečilo da se Srbi i Albanci masakriraju.

Fronmajer je istakao da su dva događaja bila prekretnica – prvi masakr nad Srbima 2004. kada je Kfor samo gledao kada su Albanci pokušali etničko čišćenje, a drugi slučaj je jednostrano proglašenje nezavisnosti.

On je podsetio da postoji i dalje Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1244 koja osigurava teritorijalni integritet Srbije, ali koji je stvaranjem države na srpskoj teritoriji, prekršen.

„Od tada Kfor ne deluje više kao mirovna snaga, već zaštitna snage koprumpirane kosovske vlasti. Od mirovnih snaga postali su snaga vlasti”, podvukao je Fronmajer.

On je ocenio da je katastrofalna greška, bombardovanje Srbije bez mandata UN otvorilo Pandorinu kutiju, I da se od tada svi koji krše međunarodno pravo pozivaju na ovaj presedan NATO.

„Dajte da tu kutiju zatvorimo i okončamo misiju Kfor“, pozvao je on.

Poslanik Gregor Gizi iz frakcije Levica podvukao je daje otcepljenje Kosova suprotno međunarodnom pravu.

“Rezolucija 1244 jasno kaže da se osigurava teritorijalni integeritet SRJ, kako se nazivala Srbija tada, I da Kosovo unutar Srbije mora dobiti suštinsku autonomiju. NATO je otcepljenje pravdala time da se nije postigao dogovor oko suštinske autonomije, ali ta rezolucija važi I danas”, ukazao je on.

Gizi je podvukao da Srbija nije napala nijednu zemlju, zbog čega je NATO bombardovanje bilo jasno kršenje međunarodnog prava.

“Opravdanje je bilo da se srpska vojska borila protiv naoružane OVK. A ko ih je naoružao“, upitao je i istakao:

„Svaka država bi se borila protiv oružanih snaga koje žele da odvoje teritorije. Time je stvoren presedan, koji je Rusija koristila za aneksiju Krima, a sada vodi rat I pravda to ratom protiv fašista, koji, uzgred ima svuda, I to I kod nas, ali I Rusiji. To nije razlog za rat. Drugo opravdanje koje iznosi Moskva je da ukrajinska vojska deluje protiv snaga Donbasa, koji su separatisti kao što je bila OVK”.

Gizi je rekao da stranke koje su prihvatile ranije argumente NATO sada teško mogu da odbace razloge koje navodi Rusija.

Predstavnici vladajućih partija, ali I CDU/CSU izjasnili su se u korist produženja mandata, međutim I od pojedinih se moglo čuti da je Kosovo korumpirana država.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.