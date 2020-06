Afroamerička konzervativka se obrušila na ubijenog Flojda: On nije moj heroj (video)

Dok je policijsko ubistvo Džordža Flojda izazvalo najveće proteste u SAD u poslednjih nekoliko decenija, predsednik Donald Tramp i mnogi konzervativni političari i komentatori obrušili su se na deo demonstranata koji su se upustili u pljačku, paljenje, izazivanje nereda i sukobe s policijom.

Za razliku od ranijih slučajeva policijskih i drugih ubistava Afroamerikanaca koji su odjeknuli u javnosti, retko ko je napadao samog Flojda i tvrdio da je sam kriv što ga je policajac kolenom na vratu gnječio skoro devet minuta, od čega je na kraju preminuo.

#CandaceOwens speaks on #GeorgeFloyd criminal past & says police brutality is a myth. THOUGHTS??? pic.twitter.com/CUV9A7WOt8 — Lebron not top 10. Patrick Mahomes future 🐐 (@lefraud_exposed) June 7, 2020

A onda je kontroverzna afroamerička konzervativka Kandes Ovens objavila video u kojem se obračunava s ubijenim Flojdom, odnosno s aktivistima koji su, po njenom mišljenju, pretvorili Flojda u svog junaka i mučenika svog pokreta, poznatog pod imenom Black Lives Matter („crni životi vrede“), piše Index.hr.

Ovens je u svojoj videoporuci opravdala ubistvo Flojda, koji nije bio naoružan, a u trenutku kad ga je policajac prignječio kolenom ležao je na tlu, s rukama vezanim lisicama na leđima.

– Zbog bilo kog razloga u poslednjih pet-šest godina postalo je moderno za nas (Afroamerikance) da pretvaramo kriminalce u heroje preko noći. To je nešto što je po meni vredno prezira – rekla je Ovens u videu.

– George Flojd nije bio divna osoba – dodala je nabrajajući zatim njegov krivični dosije, koji uključuje nekoliko presuda za posedovanje manjih količina kokaina i dve oružane pljačke, od kojih je druga uključivala provalu u kuću i pretnju trudnoj ženi, takođe Afroamerikanki, pištoljem. Za svako od ovih krivičnih dela odslužio je nekoliko meseci ili nekoliko godina zatvora.

Ovens zatim tvrdi kako je očigledno da Flojd nije okrenuo „novu stranicu u životu“, kako su neki mediji predstavili, iako je poslednji put u zatvoru bio 2014., i to jer je „imao drogu kod sebe, koristio je falsifikovane novčanice i bio je nafiksan“ fentanilom, što je sintetička verzija heroina, i metamfetaminom.

Flojd je bio kriminalac

Ova desničarska aktivistkinja nekoliko se puta ograđuje od policajca koji ga je ubio, Dereka Šovina, tvrdeći da se „nada da će Šovin dobiti pravdu koju on i porodica Džordža Flojda zaslužuju“, ali postavlja kontrast između belaca koji se „ne prave da je Šovin sjajno ljudsko biće“ i crnaca koji to navodno rade za Flojda, iako to ne potkrepljuje ničim konkretnim.

– Džordž Flojd je bio kriminalac – zaključuje Ovens i dodaje da „nije zaslužio da umre zbog toga“, ali da neće „igrati ulogu u disfunkcionalnoj crnačkoj kulturi koja uvek želi da od kriminalaca stvori mučenike“.

U drugom delu videa ona prelazi na tezu da je „rasno motivisana policijska brutalnost mit“ i potkrepljuje to određenim statistikama za koje uglavnom ne navodi nikakve izvore – na primer, da nasilni beli kriminalac ima 25% veću šansu da ga ubije policija nego nasilni crni kriminalac.

– Nije bitno koliki procenat stanovništva činite, bitno je koliki procenat nasilno kriminalne zajednice predstavljate. A, nažalost, crna zajednica vrši neproporcionalno visok udeo zločina u poređenju s belom zajednicom – dodaje Ovens, navodeći kao primer to što crni muškarci, koji čine 6 posto stanovništva, vrše 44 posto ubistava.

Međutim, istraživanja sprovedena na ovu temu zaista potvrđuju da su Afroamerikanci neproporcionalno na meti policijskog nasilja i da policijska ubistva nisu nužno u korelaciji sa stopom kriminala u zajednici.

Njen video objavljen 3. juna brzo je postao viralan i za manje od sedam dana pregledan je više od 90 miliona puta, ako se saberu pregledi s Fejsbuka, Tvitera i Ju Tjuba. Samo na Fejsbuku je lajkovan 1,5 miliona puta i isto toliko puta podeljen.

Ko je ona?

Ovens je nakon toga gostovala kod desničarskog voditelja Glena Beka, poznatog po svojoj, teorijama zavera sklonoj emisiji na Foks njuzu, koji sad ima samostalnu radijsku emisiju. Posebno je zanimljivo da je video intervjua, koji je Bek objavio na Tviteru, retvitovao i Tramp.

Tridesetjednogodišnja Ovens je i ranije stekla znatnu popularnost među američkim desničarima i Trampovu naklonost kao crna konzervativna aktivistkinja koja u svojim nastupima žestoko napada američke liberale i levicu te zagovara masovno crnačko napuštanje Demokratske stranke, za što je skovala i naziv – „Blexit“. Neke njene izjave izazvale su snažne kritike i osude, posebno ona iz 2018. u kojoj je tvrdila da Hitler nije bio nacionalista, nego „globalista“.

A 28. maja je na Tviteru optužila „demokrata Džordža Soroša“ da „na platnom spisku ima“ nasilne demonstrante koji su pljačkali, palili i razbijali u Mineapolisu, gde je Flojd ubijen. Stranica za proveru činjenicu PolitiFact demantovala je ovu lažnu vest.

