Agencija: Iran prešao na viši nivo obogaćivanja uranijuma

BEČ – Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) potvdila je danas u izveštaju dostavljenom zemljama članicama da je u Iranu pokrenut viši nivo proseca obogaćivanja uranijuma od dosadašnjeg koji se odvijao u okvirima sporazuma sa svetskim silama iz 2015. godine, izjavio je iranski ambasador pri ovoj agenciji UN Kazim Garibabadi.

On je potvrdio da se sa dosadašnjeg procesa obogaćivanja uranijuma do 4,1 odsto, prešlo na obogaćivanje prvih 137,2 kilograma uranijuma do nivoa od 20 odsto, koliko je Iran već uspešno uspevao da obogaćuje uranijum pre postizanja sporazuma 2015. godine, preneo je Rojters.

(Tanjug)

