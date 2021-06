Ajatolah Hamnei pozdravio pobedu iranskog naroda na izborima

TEHERAN – Iranski verski vođa ajatolah Sejed Ali Hamnei pozdravio je danas iranski narod kao najvećeg pobednika na predsedničkim izborima održanim u petak.

Hamnei je u poruci naveo da je „epski odziv na izborima 18. juna dodao još jednu blistavu stranicu u počast iranskog naroda“, prenela je agencija Tasnim.

Office of the Iranian Supreme Leader via AP

(Tanjug)

