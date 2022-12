Akar: Turska neće učiniti ništa što bi moglo da našteti narodu Sirije

ANKARA – Turski ministar odbrane Hulusi Akar izjavio je danas da njegova zemlja neće učiniti ništa što bi moglo da našteti narodu Sirije.

On je to izjavio nakon razgovora sa sirijskim kolegom Alijem Mahmudom Abasom, koji su održani juče u Moskvi, preneo je TAS S.

„Mi smo do sada dali sve od sebe da osiguramo mir, spokoj i stabilnost u našem regionu i to ćemo činiti i dalje. Posebno želim da istaknem da ne dolazi u obzir da možemo preduzeti bilo kakve korake protiv naše sirijske braće koja živi u Turskoj i Siriji“, istakao je Akar za televiziju TRT.

On je dodao da Turska nikada nije preduzela bilo šta što bi im stvorilo poteškoće i da neće preduzimati ni ubuduće.

„Svi treba da budu svesni toga i da postupaju na osnovu našeg stava“, naglasio je Akar.

Ministri odbrane Turske i Sirije sastali su se juče u Moskvi prvi put posle 11 godina.

Sastanku je prisustvovao i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu.

(Tanjug)

