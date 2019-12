Ako Kina može da radi Pelješački most u HR, što ne može u SR?

ATINA – Ako nikom nije problem što u HRvatskoj, zemlji članici EU, Kinezi grade Pelješački most, zašto je problem kada Kinezi rade i grade u Srbiji, zapitao je danas predsednik Vučić, posle razgovora sa grčkim predsednikom Prokopisom Pavlopulosom, čiji princip poštovanja međunarodnog prava, ali i nacionalnih interesa, potpuno, kaže Vučić, razume.

„Sve što je u skladu sa međunarodnim i evropskim pravom u odnosima sa Kinom i Rusijom, mi ćemo to da koristimo. Naveo sam bezbroj puta primere, kao kada vam kažu ‘ne možete sa Kinezima da razgovrate o 5G mreži’, ili o roling stokovima za želenzicu, ‘ne možete sa Kinezima o drugim pitanjima’… Vidite da možemo, jer je to interes Srbije. Da li smo pogazili neku obavezu iz obligacionog ili međunarodnog privatnog prava? Nismo. Pustite Srbiju da donosio odluke. Ali, vas molimo, ako pledirate da Srbija nešto treba da uradi, prvo to pokažite na vašem primeru“, objasnio je predsednik Vučić.

Kako je rekao, nikada se nije desilo u Srbiji da dobijemo evropski novac, pa da pustimo Kineze da grade, kao što je bio slučaj sa Pelješačkim mostom u Hrvatskoj.

„Kada se to dogodi u Srbiji, onda nam držite pridike“, poručio je predsednik Srbije.

Sa grčkim predsednikom je razgovarao o tim pitanjima, povodom ideje Pavlopulosa da region Jugoistočne Evrope u budućnosti bude motor razvoja i ekonomskog rasta cele Evrope.

„Moramo da radimo zajedno i da se približavamo jedni drugima, da bi bili poštovani od strane velikih. Principi EU se ne ogledaju samo u tome da mali poštuju velike, već i veliki da poštuju male“, rekao je Vučić novinarima, koji su se interesovali za sadržaj razgovora, koji je grčki predsednik nagovestio u delu sastanka otvorenom za javnost, uključujući i ideju jugoistočne Evrope kao jednog od stubova EU.

Vučić je rekao da je to svakako dobra ideja i vizija, bez obzira na trenutnu snagu ekonomija zemalja tog regiona.

„Jesu neki i 50 i 100 godina ispred nas, ali ako vi rastete mnogo brže nego oni, onda se ta razlika smanjuje i to je ono što možemo da radimo u narednom periodu“, rekao je Vučić i izrazio uverenje da će Srbija uspeti to da ostvari i uz podršku grčkih prijatelja.

Na pitanje da li će velike zemlje da zamere takve ambicije, Vučić je rekao:

„Kada je neko veliki, ne obazire se na malog“, primetio je Vučić i dodao da će prihvatiti „grčki princip“ u međunarodnim odnosima, koji je danas čuo od predsednika Grčke, a koji podrazumeva poštovanje međunarodnog prava, ali i sopstvenih nacionalnih interesa.

On je u tom kontekstu pomenuo i pitanje jačanja Vojske Srbije i naoružavanja, te podsetio da Srbija, za razliku od mnogih zemalja, nije članica NATO i ne želi to ni da bude, i da kao neutralna zemlja mora da snaži svoje oružane snage.

„Da li ćemo to uspevati u budućunosti, pošto će biti velikih i strahovitih udara kakve smo videli u prethodnim nedeljama po pitanju našeg naoružavanja, videćemo“, dodao je Vučić.

(Tanjug)