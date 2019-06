Ambasada SAD: Dačić bi trebalo da razmisli o svojim postupcim

PRAG – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu reagovala je danas na postupak ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, koji se priključio internet izazovu i na novčanici od 100 američkih dolara ćirilicom ispisao „Kosovo je Srbija“ i potpisao se.

„Umesto što uništava novčanicu sa likom velikog američkog naučnika i državnika Bendžamina Frenklina, ministar Dačić bi možda mogao da razmisli o njegovoj izjavi: ‘Budi u ratu sa svojim porocima, u miru sa svojim susedima'“, navodi se tim povodom u odgovoru Ambasade SAD u Beogradu za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Dačić je ranije za Blic objasnio da su ga organizatori pozvali da se priključi.

„Pozvali su me da se priključim akciji koja se vodi na društvenim mrežama. Nisam imao strani novac, a ti koji su me zamolili dali su mi 100 dolara da na njima napišem, što sam i uradio – na ćirilici i potpisao sam se“, rekao je Dačić i dodao da to, inače, uvek i radi na ćirilici.

On je napomenuo i da iako je za pisanje koristio dolare, ova akcija nema veze sa SAD, i da bi reči „Kosovo je Srbija“ napisao na novčanici svake zemlje koja tvrdi suprotno.

(Tanjug)