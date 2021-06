Ambasada u SAD na Festivalu srpske hrane i kulture

VAŠINGTON – Ambasada Srbije u SAD učestvovala je danas na Festivalu srpske hrane i kulture – SrbFestu, koji se tradicionalno održava u Vašingtonu uz blagoslov episkopa istočnoameričkog Irineja, a to je bila i prilika da se predsave srpski proizvodi, narodne rukotvorine, tradicionalni predmeti i ukrasi, kao i materijal Turističke organizacije Srbije.

Organizator Festivala, srpska Crkve Svetog Luke u Vašingtonu zajedno je sa parohijanima i Srbima koji žive u Vašingtonu, Merilendu i Virdžiniji pripremila i poseban kulturno-umetnički program, saopšteno je iz ambasade Srbije u SAD.

Ambasador Marko Đurić ocenio je da manifestacija višegodišnjim trajanjem značajno doprinosi očuvanju srpske kulture i tradicije.

“Posebno me raduje činjenica da, iz godine u godinu, ovaj Festival beleži sve više posetilaca, kako pripadnika srpske zajednice, tako i Amerikanaca i drugih stranaca. To govori u prilog činjenici da je naša crkva oduvek mesto zajedništva, okupljanja i saradnje naših ljudi koji žive i borave u inostranstvu”, dodao je Đurić.

(Tanjug)

