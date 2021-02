Ambasador Italije ubijen tokom napada u Kongu (uznemirujući snimci)

Italijanski ambasador u Kongu Luka Atanasio, njegov telohranitelj i vozač ubijeni su danas tokom napada na konvoj Ujedinjenih nacija, dok je više osoba povređeno, saopštio je danas Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija (WFP).

Congo: The Italian ambassador to the DRC assassinated in an attack against the UN, Luca Attanasio, was assassinated today in an armed attack against a UN convoy. pic.twitter.com/ZEvOEzF33q

WFP nije naveo druge detalje o povređenima, preneo je Rojters.

Delegacija je putovala iz Gome u školu programa hranjenja u Rutšuru, kada se dogodio napad, dodao je WFP.

Napad se dogodio u oblasti u kojoj se nalazi više pobunjeničkih grupa, saopštili su Ministarstvo spoljnih poslova i lokalno stanovništvo.

Napad na konvoj Svetskog programa za hranu u kome je ubijen Atanasio dogodio se u blizini Gome, regionalne prestonice istočnog dela Konga, naveli su civili, preneo je AP.

Rojters je javio da je italijansko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo da je ambasador Atanasio preminuo u bolnici, nakon što je ranjen u napadu i izražava duboko žaljenje zbog njegove smrti.

UPDATE: Italy's envoy in DR Congo Luca Attanasio killed during attack in Virunga park, Congolese side of the gorillas habitat. The other two people killed includes envoy's security detail and driver. Italian foreign affairs ministry has confirmed the info. Detail still emerging pic.twitter.com/hfQl6EFfDl

— The Chronicles (@ChroniclesRW) February 22, 2021