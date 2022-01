Ambasadori SAD i RUS razmenili teške reči u UN

NJUJORK – Na zahtev SAD, u Njujorku je danas održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o krizi u Ukrajini, koju je obeležila polemika između američkog i ruskog ambasadora pri UN.

Tokom burne debate u SB UN Rusija je optužila Zapad za podizanje tenzija oko Ukrajine, dok je SAD optužila Rusiju za gomilanje trupa i da traže izgovor za napad.

Ambasadorka SAD u UN Linda Tomas-Grinfild rekla je da je rastuća vojna snaga Rusije od više od 100.000 vojnika duž ukrajinskih granica najveća mobilizacija u Evropi tokom decenija i dodala da je došlo do naglog broja sajber napada i ruskih dezinformacija.

„I oni pokušavaju, bez ikakve činjenične osnove, da Ukrajinu i zapadne zemlje oslikaju kao agresore da bi izmislili izgovor za napad“, rekla je ona.

Ruski ambasdor u UN Vasilij Nebenzja optužio je Vašington za podsticanje tenzija, zaoštravanje retorike i izazivanje eskalacije te, kako je naveo, dovođenje nacista na vlast u Kijevu, preneo je Glas Amerike.

„Da to nisu uradili, onda bi danas živeli u duhu dobrosusedskih odnosa i obostrane saradnje. Međutim, jasno je da se pojedinima na Zapadu ne sviđa taj pozitivni scenario. Ovo što se danas dešava je još jedan pokušaj da se izazove razdor između Rusije i Ukrajine“, poručio je ruski ambasador.

On je rekao da Rusija često razmešta trupe na svojoj teritoriji, te da je ukrajinska kriza unutrašnje pitanje.

„Uveravaju nas da će se ruska vojna akcija protiv Ukrajine dogoditi za samo nekoliko nedelja, ili dana. Međutim, nisu pruženi dokazi za tako ozbiljne optužbe. Ipak, to ne sprečava toliku histeriju da naši ukrajinski susedi već osećaju ekonomske posedice toga.

Zapadne kolege govore o potrebi za deeskalacijom, ali pre svega oni sami podstiču tenzije i zaoštravaju retoriku i izazivaju eskalaciju. Sama rasprava o pretnji od rata je provokativna. Gotovo da pozivate na to, čekate da se to dogodi, kao da želite da vaše reči postanu stvarnost. I to uprkos činjenici da stalno odbacujemo te optužbe i da ni jedan ruski političar ili javna ličnost nije pretio planiranom invazijom na Ukrajinu sve ovo vreme“, poručio je Nebenzja u obraćanju.

Ruski ambasador je napustio salu kada je počeo da govori ukrajinski ambasador koji se zapitao: „Koliko dugo će Rusija vršiti pritisak i pokušavati da gurne Ukrajinu i njene partnere u Kafkinu zamku“?

Glasanje o održavanju sednice otvorene za javnost prošlo je sa 10 prema dva, Rusija i Kina su bile protiv, a Indija, Gabon i Kenija su bile uzdržane.

Bilo je potrebno devet glasova „za“ da bi se sednica održala.

Ambasador Kine u UN DŽang Đun, koji je podržao pokušaj Rusije da se spreči današnja sednica, rekao je da ne smatra ruske trupe blizu ukrajinske granice pretnjom i pozvao sve strane da ne pogoršavaju situaciju.

On je poručio i da je hitno potrebna tiha, a ne megafon diplomatija.

Velika Britanija, Francuska, Albanija, Irska, Gana i Indija izrazile su tokom zasedanja podršku suverenitetu Ukrajine i založili se za pregovore.

„Najbolji mogući scenario u ovom trenutku je destabilizacija u regionu, a najgori je vojna invazija na jednu suverenu zemlju“, rekla je ambasadorka Velike Britanije pri UN Barbara Vudvord i podvukla da je Rusija i ranije negirala da planira agresiju, kao što je to bilo 2014. kad je anektirala Krim i 2008. kad je ušla u Gruziju.

„Posvećeni smo dijalogu, ako je Rusija iskrena kada kaže da želi diplomatsko rešenje. Ovo nije regionalno pitanje, invazija bi bilo kršenje međunarodnog prava. Izazvalo bi krvoproliće, ne bi bilo pobednika, samo žrtava na obe strane“, upozorila je britanska ambasadorka u UN.

Nakon što je svih 15 članica SB UN govorilo, između predstavnika SAD i Rusije ponovo su izbile varnice, kada je Tomas-Grinfild rekla da je razočarana Nebenzjinim komentarima, naglašavajući da su ruske pretnje agresijom provokativne.

Nebenzja je uzvratio da je sve što je Rusija želela da kaže rečeno danas i da ona ne razume o kakvim pretnjama, provokacijama i eskalacijama od strane Rusije se govori.

(Tanjug)

