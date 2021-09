Ambasadorke SAD i Britanije u Podgorici: Vlada Crne Gore da se bori protiv kriminala

PODGORICA – Sad je pravo vreme, poručile su ambasadorke SAD i Velike Britanije u Podgorici i pozvale Vladu Crne Gore da se, kako kažu, fokusira na postizanje napretka u oblastima koje će ubrzati pristupanje zemlje EU i doprineti stabilnosti i prosperitetu svakog njenog građanina.

Pozvale su i sve one koji žive u ovoj zemlji koji su posvećeni izgradnji inkluzivne, demokratske Crne Gore da učine što je do njih da se smanje tenzije i pokrene dijalog, od lokalne zajednice do vrha političkog vođstva.

(Tanjug)

