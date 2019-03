Američki avion pokušao da uplaši posadu „Admirala Gorškova“

Brodovi Severne flote Rusije na čelu sa najnovijim raketnom fregatom „Admirala Gorškova“ kreću se ka Atlantiku. Tokom puta Amerikanci su pokušali da izvrše provokaciju, pišu mediji.

Kako se navodi, patrolni protivbroski avion Ratne mornarice SAD P-8A „Posejdon“ obletao je na niskoj visini ruske brodove. Prema podacima avijacionog resursa i međunarodnog sistema za posmatranje kretanja brodova AIS, američki špijunska letelica je poletela sa Sicilije. Doletevši do grupe Severne flote, on se spustio do 907 metara, u nekom trenutku čak je leteo na visini od samo 160 metara.

Pres-služba Severne flote Rusije je navela da je ruska fregata „Admiral Gorškov“ sa navođenim raketnim oružjem, prošavši moreuz La Manš, uplovila u Atlanski okean. Međutim, o incidentu nisu saopštili.

Fregata se nalazi na čelu odreda koji čine višefunkcionalni brod za tehničku podršku „Elbrus“, remorker „Nikolaj Čiker“ i srednji morski tanker „Kama“.

(Sputnjik)