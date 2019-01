Američki desantni brod krenuo u Crno more (foto)

Desantni brod američke ratne mornarice „Fort Makhenri“ u sastavu 22. pomorske ekspedicione grupe prolazi kroz Dardaneli u Crno more, saopštila je pres-služba američke 6. flote na svom nalogu na Tviteru.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 6, 2019