Americki general: Ne verujem da ce Putin koristiti nukoruzje

BEČ – Bivši glavnokomandujući kopnenim snagama SAD u Evropi, američki general Ben Hodžes, ne veruje da će ruski predsednik Vladimir Putin, i pored iznetih pretnji, koristiti nuklearo naoružanje.

„Nuklearni udar Putinu ne bi doneo nikakvu neposrednu vojnu korist“, istakao je Hodžes u intervjuu bečkom nedeljniku „Profil“.

Prema njegovim rečima, Rusija bi samo pretrpela negativne posledice – od kontraudara do opšte osude.

Hodžes je kazao da bi nuklearni udar učinuo nemogućim da se SAD drže dalje od rata u Ukrajini.

„SAD bi morale vojno da reaguju, jer Bela kuća zna da Kina, Iran, Severna Koreja i drugi jasno analiziraju kako se Vašington ponaša. A to neće, najverovatnije, biti nuklearni udar, već konvencionalni kontraudar“, smatra on.

On bi, kaže, preporučio delovanje protiv ruske crnomorske flote.

Vezano za delimičnu mobilizaciju, koja je pokrenuta u Rusiji, Hodžes ističe da vojnici plaćaju cenu kada je viša hijerarhija korumpirana, kada nedostaju i ulepšavaju se izveštaji o greškama, kvalitetu i resursama.

„Mogu vam reći šta se trenutno događa. Pojedini ljudi, koji imaju nalog da pronađu 300.000 novih vojnika postaće veoma bogati, jer će mnogi pokušati da se novcem oslobode obaveze. To je stara ruska praksa“, smatra američki general.

Što se daljeg toka rata u Ukrajini tiče, kaže da polazi od toga da će Ukrajina do kraja godine uspeti da potisne ruske snage do one linije na kojoj su bile pre 24.februara.

„Sredinom iduće godine će ukrajinski vojnici biti na Krimu „, uveren je Hodžes.

(Tanjug)

