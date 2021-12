Američki pravnik: Ratovi se vode za profit, sankcije jednako desturktivne

Američki pravnik i stručnjak za ljudska prava Danijel Kovalik (Daniel) ocenio je da su SAD neke ratove vodile „jednostavno radi profita“, a da su sankcije uvodjene pojedinim zemljama bile jednako destruktivne kao i ratovi.

U intervjuu za kinesku agenciju Sinhua, Kovalik je rekao da „američki narod nema pravo glasa kada se odlučuje o ratovima“, da se laže kada je reč o razlozima i da je „profit oduvek bio jedan od razloga a sada je to na vrlo ogoljen način“.

Jedan od primera je, navodi Sinhua, američka invazija na Irak 2003. jer se ispostavilo da su lažne optužbe da vlada u Bagdadu poseduje oružje za masovno uništenje, a visoki vladini zvaničnici su priznali da je rat vodjen za naftu.

U intervjuu putem video veze, Kovalik je naveo i rat u Avganistanu, gde su talibani ponovo došli na vlast ubrzo nakon što su se američke trupe na brzinu povukle iz zemlje posle 20 godina.

„Sa strateške tačke gledišta, to se mora posmatrati kao potpuni neuspeh“, naglasio je i dodao da je to trajalo 20 godina „zato što su kompanije odbrambene industrije koje prave bombe, avione, vozila…zaradjivale bilione dolara sve dok je rat trajao“.

Američki mirovni aktivista ocenio je da je SAD bilo svejedno da li je rat ikada dobijen jer, kako je dodao, „nije poenta u tome da se dobije rat, već da se on nikada ne završi“ da bi nastavio da se ostvaruje profit.

Kovalik koji je predavač za medjunarodna ljudska prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Picburgu, istakao je da su SAD posle Hladnog rata smislile nekoliko novih izgovora za intervencionizam, kao što su ljudska prava i humanitarizam ali je naglasio da je to „uglavnom samo izgovor“ jer SAD ne unapredjuju ljudska prava i humanitarizam kroz svoje vojne intervencije već ih potkopavaju“.

Kovalik se posebno osvrnuo na sankcije koje su SAD uvele odredjenim zemljama, tvrdeći da su one štetne kao i ratovi.“Mislim da u smislu štete, sankcije i ratovi donose slične rezultate…One donose smrt. One donose uništavanje infrastrukture, na isti način na koji to rade bombe i meci“, rekao je.

Kovalik je kao primer naveo Venecuelu, koja je trpela američke sankcije više od 15 godina rekavši da se prema izveštaju vašingtonskog Centra za ekonomiju i politiku procenjuje da je moguće više od 40.000 ljudi umrlo od 2017. do 2018. kao rezultat američkih sankcija.

„Sankcije su rat drugim sredstvima“, rekao je Kovalik.

Naglasio je medjutim da „većina Amerikanaca ne vidi sankcije kao rat i ne znaju posledice“, pa to „više tolerišu“ i misle da su sankcije „nekako legitiman oblik prinude“.

„Kada pogledate rezultate, oni su isti ili slični stvarnom vojnom ratu“, dodao je Kovalik u intervjuu za Sinhuu.

(Beta)

