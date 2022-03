Američki senator pozvao Ruse da ubiju Putina, oglasila se i ruska ambasada

Američki senator Lindzi Grejem, republikanac koji u Senatu SAD predstavlja Južnu Karolinu, suludom porukom na društvenoj mreži poziva građane Rusije da liše života ruskog predsednika Vladimira Putina.

The only people who can fix this are the Russian people.

Easy to say, hard to do.

Unless you want to live in darkness for the rest of your life, be isolated from the rest of the world in abject poverty, and live in darkness you need to step up to the plate.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022