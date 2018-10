Američki stručnjak na skupu CIRSD: Najveća pretnja je isključivanje SAD iz sveta

Američki politički i vojni analitičar Džon Rendon ocenio je večeras u Beogradu da najveću pretnju po SAD predstavlja njihovo „isključivanje iz sveta“ koje sprovodi administracija predsednika Donalda Trampa.

Gostujući na debati „U svetu botova i nestabilnosti, da li demokratija umire ili se razvija“, uz moderaciju predsednika Centra za medjunarodne odnose i održivi razvoj Vuka Jeremića, Rendon je rekao da se Trampova administracija, za razliku od prethodnih, manje zanima za unutrašnje stvari drugih država, ako se one ne sukobljavaju s drugim zemljama.

„Briga nas šta se dešava unutar vaših granica, ali ako pravite probleme u regionu, privući ćete našu pažnju, a to vam ne treba“, prikazao je Rendon načelno razmišljanje Trampove administracije.

Direktor konsultantske kompanije za odnose s javnošću „Rendon grup“ i nekadašnji politički direktor američke Demokratske stranke, rekao je da se Tramp trudi da ispuni sva obećanja iz kampanje i da radi sve suprotno od svog prethodnika Baraka Obame, ocenivši da su odredjeni njegovi potezi, kao što je napuštanje medjunarodnog sporazuma s Iranom, doveli SAD „u sukob s evropskim državama“.

Govoreći o odnosima SAD i Kine, Rendon je ocenio da Trampova administracija ne sprovodi politiku obuzdavanja Kine koja bi bila nalik politici prema Sovjetskom Savezu početkom Hladnog rata, već da Peking „posmatra kroz vizuru trgovine“.

O Severnoj Koreji, on je rekao da, u slučaju potpune denuklearizacije Korejskog poluostrva, eventualno povlačenje SAD iz Južne Koreje „ne bi značilo ništa“ jer je američka vojska sposobna da se brzo angažuje bilo gde u svetu.

Povodom ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija u Konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu, Rendon je rekao da „ko god da je rekao da je to ubistvo dobra ideja, ili ne zna kako funkcioniše svet ili je hteo da ukloni s vlasti (saudijskog prestolonslednika) Mohameda bin Salmana“.

Odgovarajući na kratka Jeremićeva pitanja sa „da“ i „ne“, prognozirao je da će evro opstati, da će biti proširenja EU u narednih 10 godina, da neće biti novih izlazaka iz nje i da će predsednik Francuske Emanuel Makron biti reizabran.

Komentarišući posledice razvoja tehnologije na demokratiju, Rendon je kazao da su se SAD tokom predsedničkih izbora 2016. suočile s pojavom takozvanih „botova“ i veoma sofisticiranim operacijama plasiranja lažnih vesti i ocenio da je to imalo veliki uticaj na ishod izbora.

„Pravljeni su lažni identiteti na društvenim mrežama da bi se širio sadržaj zasnovan na lažnim činjenicama. Dezinformacije se grade na lažnim činjenicama. Imate u poruci nekoliko tačnih činjenica što veoma otežava da razotkrijete lažne činjenice“, kazao je američki stručnjak za komunikacije.

Jeremić, predsednik opozicione Narodne stranke, rekao je da se Srbija suočila s delovanjem „botova“ u predizbornoj kampanji još 2012. godine, četiri godine ranije nego SAD.

Rendon koji predaje na univerzitetima Harvard i Berkli, naveo je da je „veliki broj botova“ primetan i u kampanji pred izbore za Predstavnički dom američkog Kongresa i trećinu Senata koji će biti u utorak i dodao da na njima ne očekuje trijumf demokrata.

Govoreći o mogućem postupku opoziva (impičment) američkog predsednika Donalda Trampa, Rendon je ocenio da je za to „prošao voz“.

„Više bih voleo da ne izaberemo Trampa 2020. nego da ga opozovemo. Forsiranje impičmenta poguralo bi Trampovu biračku bazu koja bi ostala aktivna do izbora“, kazao je Rendon.

Naveo je da se, iako nije pristalica teorija zavere, ništa ne dešava slučajno i kao primer pomenuo karavan migranata koji upravo kroz Meksiko ide ka američkoj granici.

„Karavan nikako nije slučajnost, jer to pitanje mobiliše birače. Sve parole koje su izbelice nosile bile su na engleskom, to nije slučajno“, dodao je on.

Na skupu je promovisan novi broj tromesečnog časopisa „Horizonti“ pod nazivom „Postizanje održivosti – da li je prekasno“, koji izdaje Centar za medjunarodne odnose i održivi razvoj.

