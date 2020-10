Američki sud: Sudski proces vlade protiv Boltona može da bude nastavljen

Američki sud je danas presudio da administracija predsednika SAD Donalda Trampa može da nastavi sudski proces protiv njegovog bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona zbog knjige koju je objavio.

Sudija je odbio zahtev Trampovog bivšeg savetnika da odbaci tužbu Ministarstva pravde u kojoj se tvrdi da Boltonova knjiga „Soba gde se to dogodilo“ (The Room Where It Happened) sadrži poverljive informacije.

Vlada je u junu tužila Boltona kako bi pokušala da spreči objavljivanje knjige.

Knjiga je u medjuvremenu objavljena, ali proces protiv Boltona može da bude nastavljen, naveo je sudija Rojs Lambert u obrazloženju na 27 stranica.

Ministarstvo pravde SAD optužuje Boltona da je prekršio ugovore s vladom objavljivanjem poverljivih informacija.

Bolton u knjizi iznosi detalje o 17-mesečnom periodu tokom kojeg je bio Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost.

U knjizi ima opisa razgovora sa liderima drugih država koji bi mogli da budu kompromitujući za američkog predsednika.

Takve su tvrdnje da je Tramp uslovio pružanje vojne pomoći Ukrajini spremnošću Kijeva da sprovede istrage koje bi obuhvatile predsedničkog kandidata demokrata Džozefa Bajdena i njegovog sina Hantera, kao i navodi da je predsednik SAD tražio od kineskog kolege Si Djinpinga da mu pomogne da poboljša izglede za reizbor.

(Beta)

