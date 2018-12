Američku vojsku na Bliskom istoku bi mogli da zamene „privatni“ plaćenici?

Najava američkog povlačenja sa ratišta na Bliskom istoku izazvala je zabrinutost da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao da pokrene proces privatizacije američkog angažmana u Avganistanu i Siriji.

Naime, kako prenosi RT, kontroverzna američka bezbednosna kompanija „Blekvoter“, upletena u niz skandala tokom ratova na Bliskom istoku, najavila je svoj veliki povratak oglasom „Vraćamo se!“, objavljenim u magazinu „Rikojl“.

„Blekvoter“ je na zao glas došao između ostalog i kada su plaćenici te kompanije na trgu Nisur u Bagdadu 2007. godine ubili 14 iračkih civila.

Prema rečima politikologa Aleksandra Pavića, nakon ostavke šefa Pentagona Matisa, koji se protivio angažovanju plaćene vojske, postoji opasnost od toga da plaćenici, bar na nekim mestima, zamene regularnu američku vojsku koju Tramp planira da povuče.

„To je nešto što će svakako ’gurati‘ vojnoindustrijski kompleks, jer on nije samo vezan za Pentagon. Oni su vezani za sve te privatne kompanije koje opslužuju i Pentagon, pa je tako i nekadašnji ’Blekvoter‘ opsluživao Pentagon i imao vrlo unosne ugovore sa njima. Dakle, postoji velika opasnost da će to da se desi, tim pre što neokonzervativci iz Republikanske stranke nisu digli ruke od Avganistana i još igraju onu ’veliku igru‘, kako ju je nazvao Zbignjev Bžežinski, i njima je borba za prevlast u Evroaziji i dalje glavni cilj“, ukazuje Pavić.

Kako dodaje, ta struja u Americi zna da bi povlačenje američkih vojnika iz Avganistana bilo ogroman udarac za njihove ciljeve.

„Donald Tramp pokušava da ispuni obećanja koja je dao biračima i njegova ubeđenja jesu da američka vojska više ne treba da bude svetski policajac. Međutim, usledili su ogroman otpor i povici na njega, jer je praktično primorao ministra odbrane Matisa da podnese ostavku i odlučio da povuče vojsku iz Sirije. To isto važi i za Avganistan, jer je zbog mogućnosti povlačenja vojske iz te zemlje u medijima već napravljena velika buka, ustao je establišment — neokonzervativci i neoliberali. Zato nije isključeno da će Tramp biti primoran da napravi neki ustupak i da se regularna vojska zameni plaćenicima“, ocenjuje Pavić i dodaje da bi tada bila situacija „i vuk sit i sve ovce na broju“.

„Blekvoter“ nije slučajno pustio ovu najavu, napominje naš sagovornik i dodaje da se oni sigurno vraćaju i da će za njih biti posla, bez obzira na to da li će biti angažovani u Avganistanu ili na drugim mestima. Razlog za to je činjenica da američki vojnoindustrijski kompleks ima apetite koji se jednostavno ne mogu zadovoljiti, primećuje Pavić.

Kako kaže, bivši šef „Blekvotera“, republikanac Erik Prins bio je veliki zagovornik privatizacije rata u Avganistanu, pa lako može da se desi da i on bude deo šire priče gde će i njegove biznis ambicije biti zadovoljene.

„Treba imati na umu da je Donald Tamp na prvom mestu biznismen, bez obzira na to što je protiv intervencionizma. On voli da se hvali poslovnim uspesima ili time koliko je oružja Saudijska Arabija naručila od Amerike. Može da se desi da će mu biti primamljivo da se pohvali time kolike su ugovore dobile neke privatne firme, a da se to ne plaća iz američkog budžeta. Dakle, postoji velika opasnost od toga da se oblik ovog neokonzervativnog globalističkog imperijalizma sada samo privatizuje i iz ruku Pentagona praktično pređe u ruke privatnika, koji su opet vezani za Pentagon ili su do skoro radili u njemu“, zaključuje Pavić za Sputnjik.

