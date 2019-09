Amerika gura prst u oko Ujedinjenim nacijama!

Vašington je odbio da izda vize članovima ruske delegacije koji je trebalo da učestvuju u radu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali je u zdanje na Ist Riveru doveo lidera venecuelanske opozicije i samoproglašenog predsednika te države Huana Gvaida.

Da li je to presedan kakav do sada nije bio viđen u Ujedinjenim nacijama?

Bivši ambasador SRJ u Ujedinjenim nacijama Vladislav Jovanović za Sputnjik kaže da je takav potez Amerike suprotan sporazumu koji su Ujedinjene nacije zaključile sa Amerikom, prema kojem UN uživaju eksteritorijalnost.

Neviđeno do sada

„Sve delegacije i svi članovi UN imaju pravo na dolazak na zvanična zasedanja. Ovo što je urađeno prema Rusiji je nezapamćeno! To je direktno stavljanje prsta u oko i Ujedinjenim nacijama i Rusiji“, objašnjava Jovanović.

Dovođenje Gvaida je nastavak politike diverzije koju Amerika vodi protiv zakonito izabrane vlasti u Venecueli, dodaje naš sagovornik.

„Što je najgore Amerikanci Gvaida žele da predstave kao predsednik Venecuele, a on u stvari ne predstavlja volju naroda te države. Tako da su ovo dva velika faula koje čini Amerika, što neće ostati bez posledica i reagovanja u svetu i UN. Sve države-članice Un bi takvo ponašanje trebalo da osude ili bar da izraze nezadovoljstvo što je Amerika posegla za postupcima koji krše dogovor o eksteritorijalnom statusu UN,“ ističe Jovanović.

Moskovski Kremlj

Amerika sebi u poslednje vreme dopušta svašta, uključujući i degradaciju Ujedinjenih nacija, ali i kršenje sporazuma koji je sklopila kada se borila da na njenoj teritoriji bude sedište UN. Tada su njeni predstavnici izneli niz garancija da neće biti ovakvih poteza. Sada su to sve pogazili, naglašava Jovanović.

Ružan gest

Član Saveta za međunacionalne odnose pri predsedniku Rusije Bogdan Bespaljko ocenio je da je odluka Amerikanaca ružan i demonstrativan gest, jer su UN mesto gde su prisutni svi, čak i oni koji se kategorički međusobno ne slažu i koji svog oponenta smatraju neprijateljem.

„Sama ideja organizovanja UN je takva, smisao je da se nacije ujedine. Zato ako nekog tu ne puštaju, koristeći činjenicu da se sedište organizacije nalazi na teritoriji određene zemlje, to znači da je ona protiv tog principa i protiv rada same organizacije u celini. U tom slučaju SAD to treba otvoreno i da kažu i obaveste o tome sve ostale članice“, rekao je Bespaljko.

Zamenik šefa diplomatije Rusije Sergej Rjabkov izjavio je da je predstavniku Ambasade SAD u Rusiji predata protestna nota zbog odbijanja Vašingtona da izda vize članovima ruske delegacije, koja je trebalo da učestvuje u radu Generalne skupštine UN.

(Brankica Ristić, Sputnjik)