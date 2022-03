Amerika podržala Srbiju

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar izjavio je da je Balkan jedan od najbrže rastućih delova Evrope.

On je poručio da su SAD uvek podržavale integraciju Srbije u EU.

Eskobar se obratio video linkom na početku šestog ciklusa Akademije za mlade lidere, koju organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva (KSAP), javlja Fonet.

„Kada je reč o Srbiji, svedoci smo mnogobrojnih mogućnosti za u IT industriji, IT edukaciji, ali i mogućnosti da Srbija postane čvor za obnovljivu energiju i transport, kao i turizam. To je jedan od osnovnih razloga zbog kojih želimo da zadržimo dobre odnose sa Srbijom“, poručio je Eskobar.

Eskobar je naglasio da je Srbija već deo Evrope, jer su njena ekonomija, istorija i kultura evropske, navodi se u saopštenju KSAP.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.