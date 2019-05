Bezumlje: Amerika sručila na Asanža 17 novih optužbi, preti mu 170 godina robije

Vlasti SAD proširile su optužnicu protiv osnivača „Vikiliksa“ Džulijana Asanža za 17 tačaka, koje se tiču narušavanja Zakona o špijunaži, preneo je „Dau Džouns“. Ako bude proglašen krivim po novim tačkama optužnice, Asanžu preto 170 godina robije, po 10 za svaku tačku.

Nova optužnica odnosi se na dokumente koje je Vikiliks objavio 2010. godine, a prema njoj, Asanž je otkrio imena pojedinaca koji su radili za Vladu SAD, i na taj način im ugrozio živote.

Nove optužbe proširuju originalnu optužnicu za hakovanje računara američke vlade.

Asanž, koji je u Švedskoj 2010. godine optužen za seksualno zlostavljanje i silovanje, od juna 2012. godine se krio u Ambasadi Ekvadora, strahujući od izručivanja u tu skandinavsku zemlju.

Ujutru 11. aprila ove godine on je uhapšen po nalogu Švedske i SAD. Sud u Londonu ga je proglasio krivim za narušavanje uslova oslobađanja uz kauciju.

Advokat osnivača „Vikiliksa“ je naveo da je britanski sud 2. maja dao 65 dana Sjedinjenim Američkim Državama da pravno utemelji zahtev za izručivanje Asanža.

Prema saopštenju Ministarstva pravde SAD, Asanž je optužen za zaveru sa ciljem kompjuterskog napada. Nalog za hapšenje i izručenje osnivača „Vikiliksa“ SAD su uputile Velikoj Britaniji u decembru prošle godine.

U Londonu je Asanž 1. maja optužen na 11,5 meseci zatvora zbog narušavanja uslova za oslobađanje uz kauciju.

Prve reakcije na novu optužnicu protiv Asanža: Bezumlje, ovo je objava rata novinarstvu!

U prvim reakcijama na novu optužnicu protiv Džulijana Asanža u SAD, kojom osnivaču „Vikiliksa“ zbog navodne špijunaže preti 170 godina zatvora, na Tviteru su se oglasili Edvard Snouden i „Vikiliks“.

The Department of Justice just declared war––€”not on Wikileaks, but on journalism itself. This is no longer about Julian Assange: This case will decide the future of media. https://t.co/a5WHmTCDpg

— Edward Snowden (@Snowden) May 23, 2019