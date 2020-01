Amerikanci otkrili: Ove podmornice mogu da unište svet za pola sata (foto)

Na listi pet najsmrtonosnijih podmornica časopisa „Nešenel interest“ našlo se i rusko plovilo klase „Borej“, koje nosi 16 interkontinentalnih balističkih raketa dometa do 8.000 kilometara.

Američki magazin „Nešenel interest“ napravio je listu pet smrtonosnih podmornica na nuklearni pogon za koje se smatra da bi mogle „uništiti svet za 30 minuta“ i za koje tvrdi da su najsmrtonosnije oružje koje je čovečanstvo ikada stvorilo.

Podmornica klase „Ohajo“

US Navy Ohio-class Ballistic Missile Submarine – USS Kentucky (SSBN 737) arrived into Naval Base Kitsap-Bangor on FEB 20 following a routine strategic deterrent patrol. pic.twitter.com/XlcDFaMGeW

— Navy Vessels (@NavyVessels) February 23, 2018