Analizirati navode Eskobara o razmeni informacija sa NATO

PODGORICA – Upozorenja o neadekvatnom funkcionisanju državnih organa u okviru sistema NATO-a zahtevaju precizan odgovor crnogorskih državnih institucija, izjavio je predsednik skupštinskog Odbora za međunarodne odnose Miodrag Lekić.

Lekić je to reko komentarišući ocenu zamenika pomoćnik državnog sekretara SAD Gabrijela Eskobara, o nekim segmentima odnosa NATO i Crne Gore.

Eskobar je, naime, na prošlonedeljnom 2BS (To Be Secure) forumu, rekao da je na poslednjem samitu NATO-a neformalno izražena bojazan da je opasno deliti sve informacije s novom vladom u Podgorici, a na pitanje moderatora da li vidi problem u tome, on je rekao da „ne želi da govori u ime NATO-a“, ali da je ta zabrinutost realna i da ljudi u Crmoj Gori treba da je shvate „veoma ozbiljno“.

Lekić je u izjavi za agenciju Mina rekao da umesto nepotrebno nastalih kontroverzi o tome što je Eskobar tačno izjavio i korišćenje tih verzija za političko obračunavanje na domaćem terenu, to pitanje treba sagledati na bazi nespornih činjenica i imperativa države da se na ozbiljan i dostojanstven način pozicionira i ponaša na međunarodnom planu.

“Drugim rečima na upozrenja o neadekvatnom funkcionisanju državnih organa u okviru sistema NATO – sve to istina saopšteno pozivom na neformalne komentare – zahtava precizan odgovor crnogorskih državnih institucija”, rekao je Lekić.

On je ocenio da je zaklinjanje crnogorskih zvaničnika u vernost NATO savezu, umesto preciznih odgovora na pokrenuto pitanje, krajnje problematično.

Prema rečima Lekića, na osnovu precizne analize treba potvrditi navode o neadekvatnom tretmanu infomacija i ukoliko se to utvrdi pokrenuti konkretne odgovornosti u nadeležnim institucijama.

“S druge strane ukoliko se analizom utvrdi da date ocene ne odgovaraju istini to treba javno saopštiti stilom zemlje koja drži do svog državnog dostojanstva”, dodao je Lekić.

On je kazao da NATO nije ni crkveni Sinod niti neki oblik Kominterne, prema kojem treba imati verska osećanja i stanja idolopoklonstva, već se radi o organizaciji država više ili manje demokratskog uređenja u kojoj treba govoriti jezikom argumenata.

(Tanjug)

