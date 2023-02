Angela Merkel primila nagradu UNESKO-a za mir

Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel primila je danas u Jamousukru, glavnom gradu Obale Slonovače, nagradu za mir agencije UNESKO zbog njene odluke da u svoju zemlju primi više od 1,2 miliona migranata uprkos domaćim otporima i protivljenju evropskih partnera.

Kako su organizatori saopštili, Angela Merkel je pokazala političku hrabrost kad je Nemačka primala izbeglice koji su tokom 2015. i 2016. godine bežali u Evropu od ratnih sukoba u Siriji, Iraku, Avganistanu i Eritreji.

Dobitnik Nobelove nagrade za mir Denis Mukvege, koji je predsedavao žirijem za dodelu UNESKO-ve nagrade, veličao je Merkelovu zbog otvaranja kapija Nemačke „dok su, u isto vreme, mnoge druge zemlje bile preplavljene strahom“.

„Pokazali ste javnom mnjenju i donosiocima odluka da ne samo da moramo braniti sopstvena prava, već i prava drugih z vremena kriza, i da svako društvo mora više nego ikada poštovati i braniti ljudska prava bez ikakve diskriminacije“, rekao je Mukvege.

Prihvatajući nagradu, Angela Merkel je govorila o trenutnoj izbegličkoj krizi, naročito onoj usled rata u Ukrajini.

„Mislili smo da su vremena rata u Evropi prohujala, ali od 24. februara prošle godine, a to je dan kada je Rusija krenula u zlikovačku agresiju na Ukrajinu, došli smo do tužnog zaključka da to to nije slučaj. I to je Evropu protreslo iz temelja“, rekla je bivša nemačka kancelarka.

Angela Merkel (68) vodila je Nemačku 16 godina, i relativno je izvan javnog fokusa otkako je prenela vlast na Olafa Šolca (Olaf Scholz) u decembru 2021. godine.

Nagrada koju je primila nosi ime Feliksa Hufueta-Boinjija (Félix Houphouët-Boigny), prvog predsednika Obale Slonovačke nakon što je ta zemlja na zapadu Afrike dobila nezavisnost od Francuske 1960. godine.

Jamousukro je njegov rodni grad.

(Beta)

